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"Зволікати ніхто не буде": Данілов назвав умову для воєнного стану в Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 11:45
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Усі посадові особи чітко діятимуть, сказав секретар РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов назвав умову для запровадження воєнного стану в Україні. За його словами, це залежить від обставин, які відбуватимуться у країні.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю виданню Апостроф.

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Секретар РНБО зазначив, що сьогодні немає необхідності у введенні воєнного стану, але якщо вона з'явиться, рішення буде ухвалено негайно.

"Я б не лякав людей зараз запровадженням воєнного стану. Рішення прийматимуться залежно від обставин, які сьогодні будуть у країні. Сьогодні можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то відразу будуть прийняті відповідні рішення, ніхто не з цим зволікатиме", – повідомив секретар РНБО.

Більше того, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну, такого точно не буде, уточнив він.

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Данілов нагадав, що коли Washington Post повідомила про велике скупчення військових РФ на кордоні, Україна чітко дала зрозуміти, що володіє інформацією.

"Ми ясно розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 км від нашого кордону, саме кордону, а не лінії зіткнення з Російською Федерацією. Ми ясно розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені. У нас це все під контролем і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій щодо цього. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо", – пояснив секретар РНБО.

Водночас він зазначив, що така небезпека може виникнути завтра. Адже невідомо, що в голові у людей, які сидять у Кремлі. Данілов додав, що Україна не звільнятиме Донецьку та Луганську області у військовий спосіб, тому що усвідомлює кількість людських жертв, які спричинить таке рішення.

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"Це для росіян був відомий вислів, що "жінки ще народять". Ми цінуємо життя кожної нашої людини, і нам дуже боляче, коли ми втрачаємо людей на фронті", – сказав він.

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