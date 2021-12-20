Чтобы в "час Х" встретить "зеленых человечков": Данилов показал новое оружие ВСУ

Половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готова встретить оккупантов с оружием в руках – его у нас будет достаточно

Данилов посмотрел, чем украинская армия будет уничтожать оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал подготовить оружие на случай масштабного вторжения России в Украину. Он показал новые винтовки, которыми украинская армия будет уничтожать врага. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетил компанию, которая производит необходимое для украинской армии оружие.

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"И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", – написал Данилов.

Винтовки UAR-10, UAR-10M. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь СНБО подчеркнул, что почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готова встретить оккупантов с оружием в руках.

Винтовка UBR-008. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно", – резюмировал чиновник.

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Данилов с винтовкой UAR-15. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Угроза вторжения в Украину