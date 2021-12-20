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Чтобы в "час Х" встретить "зеленых человечков": Данилов показал новое оружие ВСУ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
20 декабря, 09:28
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Половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готова встретить оккупантов с оружием в руках – его у нас будет достаточно
Данилов посмотрел, чем украинская армия будет уничтожать оккупантов. Коллаж "Сегодня"
Данилов посмотрел, чем украинская армия будет уничтожать оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал подготовить оружие на случай масштабного вторжения России в Украину. Он показал новые винтовки, которыми украинская армия будет уничтожать врага. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетил компанию, которая производит необходимое для украинской армии оружие.

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"И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", – написал Данилов.

Винтовки UAR-10, UAR-10M. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь СНБО подчеркнул, что почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готова встретить оккупантов с оружием в руках.

Винтовка UBR-008. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно", – резюмировал чиновник.

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Данилов с винтовкой UAR-15. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Угроза вторжения в Украину

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