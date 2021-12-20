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Щоб у "годину Х" зустріти "зелених чоловічків": Данілов показав нову зброю ЗСУ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
20 грудня, 09:28
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Половина жителів України у разі загрози вторгнення готова зустріти окупантів зі зброєю в руках – її у нас буде достатньо
Данілов подивився, чим українська армія знищуватиме окупантів. Колаж "Сьогодні"
Данілов подивився, чим українська армія знищуватиме окупантів. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав підготувати зброю у разі масштабного вторгнення Росії в Україну. Він показав нові гвинтівки, якими українська армія знищуватиме ворога. Про це він написав у Facebook.

За його словами, він разом із міністром оборони Олексієм Резніковим відвідав компанію, яка виробляє необхідну для української армії зброю.

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"І хочу сказати, що ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння Збройних Сил України. А від так, щоб гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК", – написав Данілов.

Гвинтівки UAR-10, UAR-10M. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретар РНБО наголосив, що майже половина жителів України у разі загрози вторгнення готова зустріти окупантів зі зброєю у руках.

Гвинтівка UBR-008. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

"А отже, цієї зброї має бути і буде достатньо", – резюмував чиновник.

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Данілов с гвинтівкою UAR-15. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Загроза вторгнення в Україну

  • Поки Кремль і Захід торгуються з українського питання, вирішуючи свої завдання, Україна готується до найгіршого сценарію – повномасштабної війни. Хоча і в МЗС РФ, і в Генштабі запевняють, що не збираються нападати на Україну.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов заявляв, що Україна не зможе відбити повномасштабний напад, якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил та засобів для ведення бою.
  • Західні ЗМІ опублікували карту можливого удару Росії по Україні. Журналісти вказали на три етапи вторгнення: з півдня, потім зі сходу та з боку Білорусі.

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