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"Чего-то самолет сегодня не прислали" – Лукашенко ждет от ЕС оплату депортации

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 ноября, 21:15
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Лукашенко все должны за депортацию нелегалов
Мигрантов на границе меньше не становится / Коллаж "Сегодня"
Мигрантов на границе меньше не становится / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

Об этом сообщает немецкое агентство DW.

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Счет ЕС за мигрантов

Лукашенко считает, что оплачивать возврат мигрантов из Беларуси должен Европейский Союз.

"Хотят уехать – пожалуйста. Мы их собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?" – задал вопрос Лукашенко, комментируя отмену эвакуационного авиарейса, который должен был отвезти группу мигрантов в Ирак.

Когда ему сказали, что самолет не прибыл из-за проблем с оплатой расходов на рейс, Лукашенко ответил: "Так пусть европейцы заплатят, что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит".

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Развязать войну

Также белорусский диктатор заявил, что вся ситуация с мигрантами является провокацией НАТО.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", — передает слова Лукашенко государственное белорусское агентство БЕЛТА.

Ситуация на границе

24 ноября на границе с Беларусью польские военные открыли стрельбу, когда мигранты пытались перебраться в страну.

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Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.

23 ноября, около 19:00, группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.

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