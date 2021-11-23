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Евросоюз ударил санкциями по сообщникам мигрантов: кому "попадет"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 ноября, 21:59
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Европа против незаконной перевозки людей
Ес начал применять жесткие меры к мигрантам
Ес начал применять жесткие меры к мигрантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз введет санкции против любых физических лиц и организаций, которые содействуют перевозке мигрантов из ближневосточных стран к границам ЕС. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Интерфакс – Украина.

"Мы готовы вводить санкции против всех тех, кто принимает участие в этой перевозке людей: авиакомпании, аэропорты, турагенты, против всех", – сказала она.

По ее словам, ЕС ранее модифицировал санкционный режим против Беларуси, сделав возможным введение ограничений в ответ на миграционный кризис. При этом о конкретных новых мерах Брюссель пока не объявлял.

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"Европейская сторона намерена добиться ускорения процесс возвращения на родину нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через территорию Беларуси" – сказала она.

Украина достраивает свою "Стену"

Глава МВД Денис Монастырский попросил Верховную Раду заложить в госбюджет на следующий год 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Беларусью и Россией. По его словам, за эти средства будет обустроен участок протяженностью 1505 км вдоль границы с Россией и 184 км – вдоль границы с Беларусью.

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