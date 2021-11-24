Новый штурм польской границы – видео прорыва мигрантов

Штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики, но очередную попытку прорыва удалось пресечь

Поток мигрантов удалось остановить / Фото: Коллаж: Сегодня

Польскую границу пыталась штурмовать группа мигрантов из Беларуси. Об этом в Twitter сообщает пограничная служба Польши.

"23 ноября около 19:00, группа из более 100 агрессивных иностранцев силой пытались перейти границу. В польских силовиков бросали камни", – говорится в сообщении.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cudzoziemców siowo forsowaa granic. W suby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywa si pod nadzorem biaoruskich sub.#zgranicypic.twitter.com/vGwLO5MVvb — Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

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Также сообщается, что агрессивно настроенные мигранты атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

Na odcinku ochranianym przez Placówk SG w Mielniku miay wczoraj tj.23.11 miejsce dwie siowe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cudzoziemców atakoway polskie suby rzucajc kamieniami, konarami drzew, uyte byy równie granaty hukowe.#zgranicypic.twitter.com/87naitHT15 — Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

По информации польских пограничников, это происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

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Польша ищет выход из кризиса

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. С понедельника Польша решила закрыть грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью пока на одном направлении – "Брузги".

Украина укрепляет границы

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.