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Новый штурм польской границы – видео прорыва мигрантов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 12:31
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Штурмовать границу беженцам помогали белорусские силовики, но очередную попытку прорыва удалось пресечь
Поток мигрантов удалось остановить
Поток мигрантов удалось остановить / Фото: Коллаж: Сегодня

Польскую границу пыталась штурмовать группа мигрантов из Беларуси. Об этом в Twitter сообщает пограничная служба Польши.

"23 ноября около 19:00, группа из более 100 агрессивных иностранцев силой пытались перейти границу. В польских силовиков бросали камни", – говорится в сообщении.

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Также сообщается, что агрессивно настроенные мигранты атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.

По информации польских пограничников, это происходило под наблюдением белорусских спецслужб.

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Польша ищет выход из кризиса

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. С понедельника Польша решила закрыть грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью пока на одном направлении – "Брузги".

Украина укрепляет границы

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

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