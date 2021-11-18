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Польша пригрозила перекрыть железную дорогу с Беларусью

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 ноября, 23:38
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Минску дали три дня на прекращение шантажа мигрантами
Железнодорожный переезд "Брузги" может быть закрыт / Коллаж "Сегодня"
Железнодорожный переезд "Брузги" может быть закрыт / Коллаж "Сегодня"

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. Сейчас рассматривается вариант прекращения железнодорожного сообщения.

Об этом сообщает агентство RMF 24 со ссылкой на письмо главнокомандующего пограничной службой Польши к главе Госпогранкомитета Беларуси.

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Ультиматум

В письме сказано, что Польша предупреждает соседнее государство о намерении закрыть железнодорожный пограничный переход в Кузнице ("Брузги" с белорусской стороны) до тех пор, пока Минск не стабилизирует ситуацию в этом районе. Мол, многочисленные инциденты и нападения на польские службы ставят от угрозу безопасность перевозок.

На исполнение этого требования Минску дали три дня. В письме высказывается ожидание, что ситуация у пограничного перехода в Кузнице стабилизируется не позднее, чем до воскресенья 21 ноября.

Ситуация

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