Польша пригрозила перекрыть железную дорогу с Беларусью

Польша продолжает искать варианты, как заставить непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить шантаж Евросоюза нелегальными мигрантами. Сейчас рассматривается вариант прекращения железнодорожного сообщения.
Об этом сообщает агентство RMF 24 со ссылкой на письмо главнокомандующего пограничной службой Польши к главе Госпогранкомитета Беларуси.
Ультиматум
В письме сказано, что Польша предупреждает соседнее государство о намерении закрыть железнодорожный пограничный переход в Кузнице ("Брузги" с белорусской стороны) до тех пор, пока Минск не стабилизирует ситуацию в этом районе. Мол, многочисленные инциденты и нападения на польские службы ставят от угрозу безопасность перевозок.
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На исполнение этого требования Минску дали три дня. В письме высказывается ожидание, что ситуация у пограничного перехода в Кузнице стабилизируется не позднее, чем до воскресенья 21 ноября.
Ситуация
- 18 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша не признает договоренности по теме решения миграционного кризиса между и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель и Лукашенко.
- В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийских мигрантов. Его родителям также потребовалась помощь.
- Власти Ирака вывезли из Беларуси часть своих граждан, которые ранее штурмовали границу с Польшей.
- Украина тоже готовится к встрече нелегалов от батьки. В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью из-за угрозы "прорыва" мигрантов.