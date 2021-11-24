Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

ЕС разработал новый пакет санкций против Беларуси – какие компании будут под запретом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 21:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Режим Лукашенко получит удар по ряду ведущих предприятий белорусской экономики
Светлана Тихановская выступила в Европарламенте в поддержку новых санкций/Коллаж "Сегодня"
Светлана Тихановская выступила в Европарламенте в поддержку новых санкций/Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Реклама

Что будет под запретом

"Экономически болезненным для Беларуси может оказаться то, что в список включены такие крупные компании, как производитель удобрений "Гродно Азот", который Александр Лукашенко назвал "стратегическим" по мнению ЕС и который обеспечивает значительные валютные поступления для режима, а также нефтехимическая компания "Белоруснефть", – говорится в материале.

Также в список компаний, с которыми будет запрещено вести бизнес, попадет государственная авиакомпания "Белавиа" и туристическая компания "Оскартур", которые участвовали в доставке граждан восточных стран к границам ЕС.

Отдельные санкции вводятся против ряда белорусских чиновников за участие в перевозке мигрантов, нарушение прав человека и поддержку режима Лукашенко.

Реклама

Кроме того, ЕС введет санкции против сирийской чартерной авиакомпании Cham Airlines и турецкого поставщика паспортно-визовых услуг VIP Grub, которые были замечены в перевозке нелегалов.

Ситуация на границе

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько До 15 лет тюрьмы: названы уголовные статьи и возможные фигуранты дела по "вагнеровцам" Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Тратим "тысячу Зеленского": куда сходить или полететь и на что посмотреть – цены Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять