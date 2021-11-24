ЕС разработал новый пакет санкций против Беларуси – какие компании будут под запретом

Режим Лукашенко получит удар по ряду ведущих предприятий белорусской экономики

Светлана Тихановская выступила в Европарламенте в поддержку новых санкций/Коллаж "Сегодня"

Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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Что будет под запретом

"Экономически болезненным для Беларуси может оказаться то, что в список включены такие крупные компании, как производитель удобрений "Гродно Азот", который Александр Лукашенко назвал "стратегическим" по мнению ЕС и который обеспечивает значительные валютные поступления для режима, а также нефтехимическая компания "Белоруснефть", – говорится в материале.

Также в список компаний, с которыми будет запрещено вести бизнес, попадет государственная авиакомпания "Белавиа" и туристическая компания "Оскартур", которые участвовали в доставке граждан восточных стран к границам ЕС.

Отдельные санкции вводятся против ряда белорусских чиновников за участие в перевозке мигрантов, нарушение прав человека и поддержку режима Лукашенко.

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Кроме того, ЕС введет санкции против сирийской чартерной авиакомпании Cham Airlines и турецкого поставщика паспортно-визовых услуг VIP Grub, которые были замечены в перевозке нелегалов.

Ситуация на границе