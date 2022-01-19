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Блинкен рассказал, что самое важное в деле Порошенко

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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19 января, 19:41
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Госсекретарь США напомнил, что судебная система должна быть независимой

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за соблюдение законности в деле пятого президента Украины Петра Порошенко, которому инкриминируют государственную измену.

Соответствующее заявление он сделал в эксклюзивном интервью руководителю "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославе Гонгадзе, которое транслировал телеканал "Украина 24".

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На просьбу прокомментировать дело Порошенко Блинкен ответил:

"Я не могу подробнее комментировать это дело, но очень важно, чтобы в любом судебном рассмотрении – этом или каком-либо другом – все было законно, чтобы судьи были независимыми, чтобы было верховенство права, без страха и упрека, чтобы не было ни любимчиков, ни преследуемых, чтобы это было для всех и везде".

/ Фото: Украина 24

Также госсекретарь США добавил, что украинская нация должна объединиться перед лицом российской угрозы.

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"Украинцы должны выступить совместно, какими бы ни были ваши политические взгляды, отличия во взглядах. Надо защищать свою страну. Россия делает все, чтобы был раскол, чтобы разделить нацию, чтобы люди выступали друг против друга, а не против нее", – сказал он.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Фото: Украина 24

Визит Блинкена в Украину

Дело Порошенко

  • Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.
  • Печерский райсуд Киева 19 января избрал меру пресечения лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Однако имущество политика арестовали.
  • Прокуратура просила суд избрать Петру Порошенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В качестве альтернативы аресту прокуроры просили суд назначить Порошенко залог в размере одного миллиарда гривен.
  • Под Печерским судом были зафиксированы столкновения между правоохранителями и сторонниками пятого президента. В ход пошли газовые баллончики.

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