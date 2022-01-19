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"Это произошло в критический для Украины момент": в ЕС высказались о деле Порошенко

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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19 января, 16:37
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Европарламент призвал украинскую власть положить конец выборочному правосудию против бывших лидеров

Печерский районный суд Киева избирал меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в критический момент для Украины, поскольку страна столкнулась с очередной серьезной угрозой дальнейшей эскалации российской агрессии, о чем свидетельствует военное наращивание российских войск вдоль границ. Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина, депутата Европейского парламента Витольда Яна Ващиковского.

"ЕС и его государства-члены должны продемонстрировать свою твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы должны поддерживать все усилия, необходимые для развития устойчивости в украинском обществе через укрепление экономики и обороноспособности Украины, а также помочь ей в укреплении принципов управления и демократической политической культуры. Европейский парламент признал европейские стремления Украины и приверженность Киева правам человека, демократии и уважению основных свобод. Парламент также признал прогресс и результаты, которые уже были достигнуты благодаря имплементации Соглашения об ассоциации и успеху Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

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Стратегическое партнерство между ЕС и Украиной основывается на общих ценностях и стремлении поддерживать высокий уровень международных стандартов. Поэтому мы ожидаем, что украинская власть будет проводить все производства с соблюдением этих ценностей и стандартов, среди которых прозрачность судебных процедур, надлежащий процесс, независимость и беспристрастность судебной власти. Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров. Без внутриполитической стабильности нация не сможет противостоять угрозам России.

Мы убеждены, что ослабление согласия и устойчивости украинского общества сыграет только на руку тем, кто стремится ослабить и подорвать его расколами, гибридными атаками, дезинформацией, открытыми военными угрозами и военной агрессией. Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы, а также сможет сохранить свое единство и решит противостоять каким-либо дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее со стороны Путинской России.

Существует жизненно важная и насущная потребность, чтобы Европейский Союз и его государства-члены продемонстрировали солидарность с Украиной, нашим стратегическим партнером. Перед лицом экзистенциальной угрозы украинская политическая элита должна проявить единство. Европейский парламент поддерживает Украину и призывает ее власть не сеять раскол в то время, когда национальная безопасность страны находится под угрозой".

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