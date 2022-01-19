"Запад примет меры": Энтони Блинкен в интервью Мирославе Гонгадзе и телеканалу "Украина 24"

Энтони Блинкен в Киеве отвечает на вопросы Мирославы Гонгадзе и телеканала Украина 24

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Сегодня в Киев с официальным визитом прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. Отправиться в Украину его попросил президента США Джо Байден, встреча была не запланированной. На телеканале "Украина 24" руководитель "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе пообщалась с главой американской дипломатии.

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17:30 Блинкен о деле против Порошенко: важно, чтобы все было законно, чтобы без страха и упрека. Дальше важно, чтобы объединилась нация, вне зависимости от взглядов. Россия делает все для того, чтобы была раздор. Надо вместе выступить против России, а мы это поддержим

17:28 Говорили с Зеленским о реформах. Недавно судебная реформа активизировалась. Он идет по пути реформ. Украинский прогресс зависит от успеха реформ.

17:27 "Северный поток-2" подрывает безопасность в Европе. Вопрос в том, что это рычаг и для России, и для нас, если Россия вздумает пользоваться этим в политических целях.

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17:23 на встрече с Лавровым надеемся на ответ России по поводу того, что уже обсуждалось. "Не могу сказать, что вижу прямые улики, чтобы Россия отказалась от своих планов". Не знаю, что нужно переоговорить. Есть три соглашения, включая Минские соглашения. Украина делает шаги, а Россия практически ничего не делает. Хочет ли Россия реализовывать Минские соглашения? Мы готовы способствовать минскому формату, не думаю, что есть необходимость к нему присоединяться.

17:15 Блинкен обещает, что Запад готов применить все возможные меры против России, если не получится с дипломатией. "Дадим России выбор между диалогом и между последствиями. Для России было бы важно выбрать дипломатический путь", – сказал он отметив, что чтобы сдержать российскую агрессию у США есть три пути:

Мы интенсивно разрабатываем мощные финансовые санкции, экономические, экспортные санкции. Мы продолжаем предоставлять Украине военную помощь Мы будем усиливать свою оборону на Востоке.

Блинкен в ходе рабочего визита встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встречи является укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Госсекретарь предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки.

После Киева Блинкин направится Женеву, где встретимся с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы усилить поддержку Украины перед лицом возможного российского вторжения.