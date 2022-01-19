Блінкен розповів, що найважливіше у справі Порошенка

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за дотримання законності у справі п'ятого президента України Петра Порошенка, якому інкримінують державну зраду

Відповідну заяву він зробив у ексклюзивному інтерв'ю керівнику "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, яке транслював телеканал "Україна 24".

На прохання прокоментувати справу Порошенко Блінкен відповів:

"Я не можу докладніше коментувати цю справу, але дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді – цьому чи якомусь іншому – все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, без страху та докору, щоб не було ні улюбленців, ні переслідуваних, щоб це було для всіх і скрізь".