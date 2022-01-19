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Путін може напасти будь-якої миті: Блінкен попередив Україну

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 січня, 15:07
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Держсекретар США висловив занепокоєння через російські війська біля кордонів з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші терміни. Про це він сказав на зустрічі з дипломатами у посольстві США у Києві, повідомляє Reuters.

При цьому Блінкен зазначив, що він дуже сподівається, що Росія зможе дотримуватись дипломатичного та мирного шляху, коли він зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

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"Як ви всі дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", — сказав Блінкен.

За його словами, стягування російських військ відбувалося без провокацій та причин.

"Ми знаємо, що є плани щодо ще більшого збільшення цих сил у дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткі терміни, вжити подальших агресивних дій проти України", — сказав Блінкен.

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Візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен прилетів до Києва вранці 19 січня. Відомо що він оселився в готелі Hyatt, через дорогу від якого розташовано Печерський суд, де відбулося судове засідання у справі п'ятого президента Петра Порошенка та проходить мітинг на його підтримку.

У планах Блінкена зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Обговорять низку питань, серед яких:

  • подальше здійснення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України із боку США;
  • активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
  • широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торговій, інвестиційній та інших.

Напередодні свого візиту до Києва держсекретар США пояснив, чому для Штатів важливо захищати Україну і чим може обернутися для світу безкарність Росії.

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Додамо, після візиту в Україну Ентоні Блінкен планує вирушити до Німеччини, а після цього зустрітися у Женеві з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Загроза нападу Росії

Росія розмістила війська в кількості приблизно 100 тисяч людей неподалік кордонів з Україною, а днями розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій.

У Держдепартаменті США заявили, що Російська Федерація може напасти на Україну з території Білорусі. Там відзначено підозріле пересування військ.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть тільки дуже жорсткі санкції.

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