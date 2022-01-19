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"Захід вживе заходів": Ентоні Блінкен в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе та телеканалу "Україна 24"

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Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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19 січня, 17:12
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Ентоні Блінкен у Києві відповідає на запитання Мирослави Гонгадзе та телеканалу "Україна 24"

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. Відправитися до України його попросив президент США Джо Байден. На телеканалі "Україна 24" керівник "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із головою американської дипломатії.

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17:30 Ось що сказав Блінкен про справу Порошенка: "Важливо, щоб усе було законно, щоб усе пройшло без страху і докору. Далі важливо, щоб об'єдналася нація, незалежно від поглядів. Росія робить все для того, щоб був розбрат. Потрібно разом виступити проти Росії, і ми це підтримаємо".

17:28 Голова Держдепу визнав, що говорив із Зеленським про реформи. "Нещодавно судова реформа активізувалася. Він (Зеленський. – Ред.) йде шляхом реформ. Український прогрес залежить від успіху реформ".

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17:27 Ось думка Ентоні Блінкена щодо газопроводу "Північний потік – 2". "Він підриває безпеку в Європі. Питання в тому, що це важіль і для Росії, і для нас, якщо Росія надумає користуватися цим у політичних цілях".

17:23 На зустрічі з Лавровим США сподіваються на відповідь Росії стосовно того, що вже обговорювалося між сторонами стосовно України. "Не можу сказати, що бачу прямі докази, щоби Росія відмовилася від своїх планів. Не знаю, що треба переговорити. Є три угоди, включаючи Мінські угоди. Україна робить свої кроки, а Росія практично нічого не робить. Чи хоче Росія реалізовувати Мінські угоди? Ми готові сприяти мінському формату, але не думаю, що є необхідність до нього приєднуватися".

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17:15 Блінкен обіцяє, що Захід готовий вжити всіх можливих заходів проти Росії, якщо не вийде з дипломатією. "Дамо Росії вибір між діалогом і наслідками... Для Росії було б важливо вибрати дипломатичний шлях", – сказав він, зазначивши, що для стримування російської агресії у США є три шляхи:

  1. Ми інтенсивно розробляємо потужні фінансові санкції, економічні та експортні санкції.
  2. Ми продовжуємо надавати Україні військову допомогу
  3. Ми посилюватимемо свою оборону на Сході.

Блінкен під час робочого візиту зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі є зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України.

Держсекретар попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші терміни.

Після Києва Блінкен попрямує до Женеви, де зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб попередити Кремль про підтримку України у разі російського вторгнення.

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