Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Власть События

Аваков встретится с Порошенко: где и когда

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 ноября, 11:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне Аваков рассказал о провокациях Порошенко
Слева Петр Порошенко, справа - Арсен Аваков. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева Петр Порошенко, справа - Арсен Аваков. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков после вчерашнего большого интервью на телеканале "Украина 24" снова идет в люди. Сегодня он примет участие в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Там же гостем станет и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Что будет у Шустера?

В прямом эфире 5 ноября обсудят:

Реклама
  • Использование беспилотника и информация о стягивании войск на границе. Правильно ли Украина ведет войну с Россией?
  • Большая приватизация: проводит ли государство ее честно? Почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами?
  • Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?

Смотрите сегодняшнюю программу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в 21:00:

А что же Аваков и Порошенко?

Отметим, 4 ноября в программе "Народ против" с Наташей Влащенко в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр раскритиковал и президента Владимира Зеленского, и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Реклама

По его словам, последний очень сильно хотел контролировать работу правоохранительных органов и даже специально устраивал разные провокации, чтобы взять под контроль МВД. После прихода к власти Владимира Зеленского у них состоялся разговор, в ходе которого Аваков попросил нового президента разрешить ему работать "в комфортных отношениях, чтобы я мог созидать, реализовывать стратегии".

Бывший министр сказал, что к нему не раз обращался президент Зеленский по разным вопросам, спрашивая у него точку зрения, и получал отрицательный ответ.

Реклама

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить – "нет", и это не всем нравится", — сказал Аваков.

Большое интервью

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

154 277

заболело за неделю в Украине

+1%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять