Аваков встретится с Порошенко: где и когда

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков после вчерашнего большого интервью на телеканале "Украина 24" снова идет в люди. Сегодня он примет участие в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Там же гостем станет и пятый президент Украины Петр Порошенко.
Что будет у Шустера?
В прямом эфире 5 ноября обсудят:
- Использование беспилотника и информация о стягивании войск на границе. Правильно ли Украина ведет войну с Россией?
- Большая приватизация: проводит ли государство ее честно? Почему завод "Большевик" продали за полцены и с судебными делами?
- Что происходит на востоке Украины? Ожидать ли военного обострения? Как нынешняя Украина противостоит российской агрессии? НАТО или не НАТО? Приватизация "Большевика": большая победа государства или коррупционная схема? Почему ни один иностранный инвестор не дошел до торгов? И что получат украинцы от приватизации государственных предприятий?
Смотрите сегодняшнюю программу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" в 21:00:
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А что же Аваков и Порошенко?
Отметим, 4 ноября в программе "Народ против" с Наташей Влащенко в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр раскритиковал и президента Владимира Зеленского, и пятого президента Украины Петра Порошенко.
По его словам, последний очень сильно хотел контролировать работу правоохранительных органов и даже специально устраивал разные провокации, чтобы взять под контроль МВД. После прихода к власти Владимира Зеленского у них состоялся разговор, в ходе которого Аваков попросил нового президента разрешить ему работать "в комфортных отношениях, чтобы я мог созидать, реализовывать стратегии".
Бывший министр сказал, что к нему не раз обращался президент Зеленский по разным вопросам, спрашивая у него точку зрения, и получал отрицательный ответ.
"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить – "нет", и это не всем нравится", — сказал Аваков.
Большое интервью
- 4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии.
- По словам Авакова, тогдашнее военное руководство Украины боялось добровольческих батальонов, которые, защищая Иловайск, попали в котел.
- Ранее он раскритиковал позицию "возвращения оккупированных Крыма и Донбасса исключительно дипломатическим путем".
- Сейчас власти Украины пытаются организовать встречу в "нормандском формате", чтобы сдвинуть с мертвой точки ситуацию с переговорами по Донбассу.