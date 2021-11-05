Интервью Авакова за минуту: новая партия, компромисс по Донбассу и ошибки Зеленского

4 ноября бывший министр внутренних дел дал развернутое интервью, в котором затронул также тему Иловайской трагедии

Арсен Аваков в программе "Народ против" с Наташей Влащенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал первое большое интервью после отставки.

В программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" он рассказал о выходе из политики, коррупции, войне на Донбассе и создании новой партии. "Сегодня" собрали самые главные цитаты из интервью экс-министра.

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Об отставке

"Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться".

О последнем разговоре с Зеленским

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"Я сказал ему: "Это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам пробовать находить другие решения".

Об Иловайской трагедии

"В Иловайской трагедии виновата Российская Федерация – это главное. Десять батальонов тактических групп России прорвали границу. Наша военная разведка узнала об этом в последний момент. И мы под Иловайском неожиданно получили котел. Дальше – это была очень сложная ситуация, которой командовал Генштаб".

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О союзе с НАТО

"Мир меняется… Какова роль Украины? Мы должны предположить для себя разные сценарии. Когда НАТО как институция может быть неэффективной. Тогда будет другая ситуация: возможно, коллективная безопасность Европы. Европа никуда не денется – им нужно думать о своей системе безопасности".

О создании новой партии

"Я отвергаю крайние точки зрения – крайне левую, крайне правую… Я – центрист! Но я признаю, что есть левые центристы – такие как Разумков, например. Очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман, Яценюк. Есть Юлия Владимировна – она находится над всем. Есть Ляшко – он просто есть. Наверняка появятся и другие люди. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс… Который позволит сделать баланс, чтобы он двигал нашу страну вперед. Да, это политика. И я буду этим заниматься"

Компромисс по Донбассу

"У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины. Победят их местные. Хай Бог простит, сепары, которым они доверяют. Меня устраивает. Это будет процедура в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле".

О коррупции в Кабмине

"Он приходит на три месяца: "Так, меня через три месяца будут снимать. Что бы мне успеть… Давайте господину эксперту выделим месторождение или участочек…". Это все, о чем он думает".

Увольнение