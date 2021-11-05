Аваков зустрінеться з Порошенком: де і коли

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після вчорашнього великого інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" знову йде в люди. Сьогодні він візьме участь у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Також гостем стане і п'ятий президент України Петро Порошенко.
Що буде у Шустера?
У прямому ефірі 5 листопада обговорять:
- Використання безпілотника та інформація про стягування військ на кордоні. Чи правильно Україна веде війну з Росією?
- Велика приватизація: чи проводить її держава чесно? Чому завод "Більшовик" продали за пів ціни та із судовими справами?
- Що відбувається на сході України? Чи чекати на військове загострення? Як нинішня Україна протистоїть російській агресії? НАТО чи не НАТО? Приватизація "Більшовика": велика перемога держави чи корупційна схема? Чому жоден іноземний інвестор не дійшов до торгів? І що отримають українці від приватизації державних підприємств?
Дивіться сьогоднішню програму "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" о 21:00:
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А що ж Аваков та Порошенко?
Зазначимо, 4 листопада у програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенко в ефірі телеканалу "Україна 24" ексміністр розкритикував і президента Володимира Зеленського, і п'ятого президента України Петра Порошенка.
За його словами, останній дуже хотів контролювати роботу правоохоронних органів і навіть спеціально влаштовував різні провокації, щоб взяти під контроль МВС. Після приходу до влади Володимира Зеленського у них відбулася розмова, під час якої Аваков попросив нового президента дозволити йому працювати "у комфортних відносинах, щоб я міг бачити, реалізовувати стратегії".
Колишній міністр сказав, що до нього неодноразово звертався президент Зеленський з різних питань, запитуючи у нього думку, і отримував негативну відповідь.
"Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити – "ні", і це не всім подобається", – сказав Аваков.
Велике інтерв'ю
- 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії.
- За словами Авакова, тодішнє військове керівництво України боялося добровольчих батальйонів, які, захищаючи Іловайськ, потрапили у котел.
- Раніше він розкритикував позицію "повернення окупованих Криму та Донбасу виключно дипломатичним шляхом".
- Зараз влада України намагається організувати зустріч у "нормандському форматі", щоб зрушити з мертвої точки ситуацію з переговорами щодо Донбасу.