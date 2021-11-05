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Інтерв'ю Авакова за хвилину: нова партія, компроміс щодо Донбасу та помилки Зеленського

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 листопада, 08:53
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4 листопада колишній міністр внутрішніх справ дав розгорнуте інтерв'ю, в якому торкнувся також теми Іловайської трагедії
Арсен Аваков у програмі "Народ проти" із Наталею Влащенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсен Аваков у програмі "Народ проти" із Наталею Влащенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав перше велике інтерв'ю після відставки.

У програмі "Народ проти" з Наталею Влащенко на телеканал "Україна 24" він розповів про вихід із політики, корупцію, війну на Донбасі та створення нової партії. "Сьогодні" зібрали найголовніші цитати з інтерв'ю ексміністра.

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Про відставку

"Я вмію говорити "ні" і це не всім подобається. Я говорю "так не можна", і це не всім подобається. До мене міг звернутися президент і сказати: який ваш погляд? Я кажу: це повна нісенітниця, так робити не можна. Це може не всім подобається".

Про останню розмову з Зеленським

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"Я сказав йому: "Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша – така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатися знаходити інші рішення".

Про Іловайську трагедію

"В Іловайській трагедії винна Російська Федерація – це головне. Десять батальйонів тактичних груп Росії прорвали кордон. Наша військова розвідка дізналася про це в останній момент. І ми під Іловайськом зненацька отримали котел. Далі – це була дуже складна ситуація, якою командував Генштаб".

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Про союз із НАТО

"Світ змінюється… Якою є роль України? Ми маємо припустити для себе різні сценарії. Коли НАТО як інституція може бути неефективною. Тоді буде інша ситуація: можливо, колективна безпека Європи. Європа нікуди не подінеться – їм потрібно думати про свою систему безпеки".

Про створення нової партії

"Я відкидаю крайні точки зору – вкрай ліву, вкрай праву... Я – центрист! Але я визнаю, що є ліві центристи – такі як Разумков, наприклад. Дуже перспективна людина. Є праві центристи – Гройсман, Яценюк. Є Юлія Володимирівна – вона є над усім. Є Ляшко – він є просто. Напевно, з'явиться й інші люди. Давайте подумаємо про те, щоб усі ці розумні та різні люди спробували зробити альянс… Який дозволить зробити баланс, щоб він рухав нашу країну вперед. Так, це політика. І я цим займатимуся".

Компроміс з Донбасу

"У мене немає ілюзій. На цих територіях переможуть не представники Києва чи центральної України. Переможуть їх місцеві. Хай Бог простить, сепари, яким вони довіряють. Мене влаштовує. Це буде процедура в рамках законів України, коли вони прийдуть до українського законодавчого поля".

Про корупцію у Кабміні

"Він приходить на три місяці: "Так мене через три місяці будуть знімати. Що мені встигнути… Давайте пану експерту виділимо родовище чи ділянку…". Це все, про що він думає".

Звільнення

  • Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.
  • Через добу президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова. Ніяких взаємних звинувачень на адресу один одного сторони не висловлювали.
  • Трохи пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд вже у вересні, причому на більш високу посаду.

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