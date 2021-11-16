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"Арахамия сильно возбухал": Аваков рассказал, что его заставило уволиться

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 ноября, 17:32
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Экс-министр пообщался про слуг народа с президентом – оба были раздражены
Аваков недоволен поведением "слуг". Коллаж "Сегодня"
Аваков недоволен поведением "слуг". Коллаж "Сегодня"

Последней каплей для принятия решения Арсеном Аваковым об отставке с должности министра внутренних дел стали скандалы "слуг народа", а также довыборы в Ивано-Франковской области.

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

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По его словам, решение об отставке принималось в начале июля и как раз в тот период времени в Украине было два или три подряд инцидента со "слугами" на дорогах.

"Одного во Львове задержали (Александра Юрченко), он на кого-то там наехал… Потом был еще Брагар в Киеве. Молодые патрульные решили, что он под наркотиками. Они же не знали, что он просто ведет себя в жизни немножко странно. У них есть подозрение, они реализовали свое право взять с него анализ. И еще там какой-то инцидент был, даже не помню", – сказал Аваков.

Он отметил, что эти резонансы вызвали шквал негодования в президентской команде.

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"Товарищ Арахамия на эту тему очень сильно возбухал. Потом много фантазировал на эту тему, что я дал специальное задание следить за всеми депутатами. И у меня был похожий разговор с президентом, когда мы на эту тему тоже обменялись. Я не скрывал раздражения, и он тоже не скрывал своего раздражения. Где-то вот в эти дни я понял, что, наверное, надо как-то заканчивать (уходить из МВД. – Ред.)", – объяснил бывший министр.

Также экс-глава МВД припомнил скандал с довыборами в Раде на округе в Ивано-Франковске, где победил Василий Вирастюк.

"Где, на мой взгляд, цена мандата для этого депутата слишком высока … Пострадал в итоге шеф полиции, которого меня попросили отстранить, и после голосования он был отстранен. Я выразил недоумение, когда Служба безопасности зашла на избирательный участок. Так не может быть. Такого я не собирался терпеть и никогда не буду", – резюмировал политик.

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Отставка Авакова

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