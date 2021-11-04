"На вас ответственность": Аваков рассказал о последнем разговоре с Зеленским

Экс-министр сказал, что сам объявил о своей отставке президенту

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков поделился подробностями последнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в статусе главы ведомства, после чего подал в отставку. Политик рассказал, что у него и главы государства были разные точки зрения по развитию страны.

Об этом Арсен Аваков заявил заявил в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" .

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Как все было

"Мы сели и переговорили с президентом – очень открыто. Я сказал ему: "Это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам пробовать находить другие решения", – рассказал экс-министр.

Политик также уточнил, что несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт.

Отставка