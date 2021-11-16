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"Арахамія сильно обурився": Аваков розповів, що його змусило звільнитися

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 листопада, 17:32
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Ексміністр поспілкувався про слуг народу з президентом – обидва були роздратовані
Аваков незадоволений поведінкою "слуг". Колаж "Сьогодні"
Аваков незадоволений поведінкою "слуг". Колаж "Сьогодні"

Останньою краплею для ухвалення рішення Арсеном Аваковим про звільнення з посади міністра внутрішніх справ стали скандали "слуг народу", а також довибори на Івано-Франківщині.

Про це він розповів у інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, рішення про відставку приймалося на початку липня і саме в той період часу в Україні було два чи три поспіль інциденти зі "слугами" на дорогах.

"Одного у Львові затримали (Олександра Юрченка), він на когось там наїхав... Потім був ще Брагар у Києві. Молоді патрульні вирішили, що він під наркотиками. Вони ж не знали, що він просто поводиться в житті трохи дивно. Вони мають підозру, вони реалізували своє право взяти з нього аналіз. І ще там якийсь інцидент був, навіть не пам'ятаю", – сказав Аваков.

Він зазначив, що ці резонанси викликали шквал обурення у президентській команді.

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"Товариш Арахамія на цю тему дуже обурився. Згодом багато фантазував на цю тему, що я дав спеціальне завдання стежити за всіма депутатами. І я мав схожу розмову з президентом, коли ми на цю тему теж обмінялися. Я не приховував роздратування, і він теж не приховував свого роздратування. Десь ось в ці дні я зрозумів, що, напевно, треба якось закінчувати (піти з МВС. – Ред.)", – пояснив колишній міністр.

Також ексглава МВС пригадав скандал із довиборами у Раду на окрузі в Івано-Франківську, де переміг Василь Вірастюк.

"Де, на мій погляд, ціна мандата для цього депутата надто висока… Постраждав у результаті шеф поліції, якого мене попросили усунути, і після голосування його було усунуто. Я здивувався, коли Служба безпеки зайшла на виборчу дільницю. Так не може бути. Такого я не збирався терпіти і ніколи не буду", – резюмував політик.

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Відставка Авакова

  • Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року – це рекорд для міністрів. Нещодавно у великому інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" Аваков розповідав про останню розмову із Зеленським.
  • Також ексглава МВС розповів про пропозиції президента. Виявляється, Зеленський не хотів відпускати чиновника, але той добряче просився у відпустку.
  • Також Аваков дав поради главі держави щодо другого президентського терміну. Він вважає, що вибори у Зеленського виграє "хто завгодно".

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