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Аваков дав поради Зеленському щодо другого президентського строку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
16 листопада, 14:11
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За словами Авакова, вибори у Зеленського виграє "хто завгодно"
Аваков розповів, що думає про другий термін Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"
Аваков розповів, що думає про другий термін Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що президент України Володимир Зеленський не має шансів піти на другий строк. На його думку, із президентського крісла Зеленського витіснить буквально будь-який кандидат, але він все ж таки дав йому свою пораду.

Як він заявив в інтерв'ю Українській правді, це не обов'язково буде політик – підійде будь-яка розкручена на ТБ персона.

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"На його полі з'явився Разумков (Дмитро Разумков, ексспікер Ради – Ред.). Зараз вони його виженуть із парламенту — і він отримає ще 5%… Потім з'явиться, наприклад, Дмитро Гордон чи лікар Комаровський. Це також на тому ж полі. Може, раптом з'явиться, так би мовити, Роман Кравець (журналіст, який проводив інтерв'ю, — Ред ) , що накачує м'язи, мускули. З'явиться десь, у прямому ефірі плюне в когось вдало і народ скаже: "Ось це наша людина". Це питання емоцій, але це й питання сприйняття людей", – сказав Аваков.

Ексголова МВС рекомендує президенту вже зараз змінювати структуру управління в державі, дивлячись на його антирейтинг.

"Щоб потрапити другого строк, йому (Зеленському – Ред.) потрібно зараз серйозно змінити структуру управління, що він вибудовує у державі. Мені здається, що він поки що до цього не готовий… Антирейтинг, який зараз з'являється у Зеленського, він неминучий у будь-якої людини, яка керує країною в такій ситуації… Але одна справа витратити свій рейтинг на творення, а інша – витратити його на інтриги. Я дуже хочу, щоб за підсумками його президентства він сів, подивився на себе в дзеркало і сказав: "Я витратив його на щось позитивне, щось, крім "Великого будівництва". Це важливо", – додав Аваков.

Крім того, ексміністр готовий до того, що голова держави не прислухається до його порад.

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Відставка Авакова

  • Верховна Рада 15 липня звільнила Авакова з посади міністра внутрішніх справ, підтримавши його заяву. Новим головою МВС став нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.
  • Які тільки чутки не ходили про майбутнє звільненого міністра: йому пророкували місце прем'єр-міністра, мера Харкова і навіть керівника Офісу президента замість Єрмака. Пізніше колишній заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив, що Аваков справді пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.
  • 4 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав перше велике інтерв'ю після відставки. Він розповів про звільнення з політики, корупцію, війну на Донбасі та створення нової партії.

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