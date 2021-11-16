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Аваков дал советы Зеленскому по второму президентскому сроку

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
16 ноября, 14:11
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По словам Авакова, выборы у Зеленского выиграет "кто угодно"
Аваков рассказал, что думает о втором сроке Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"
Аваков рассказал, что думает о втором сроке Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет шансов пойти на второй срок. По его мнению, из президентского кресла Зеленского вытеснит буквально любой кандидат, но он все же дал ему свой совет.

Как он заявил в интервью Украинской правде, это не обязательно будет политик — подойдет любая раскрученная на ТВ персона.

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"На его поле появился Разумков (Дмитрий Разумков, экс-спикер Рады — Ред.). Сейчас они его выгонят из парламента — и он получит еще 5%… Потом появится, например, Дмитрий Гордон или доктор Комаровский. Это тоже на том же поле. Может вдруг появится, так сказать, Роман Кравец (журналист, проводивший интервью, — Ред.), который накачает мышцы, мускулы. Появится где-то, в прямом эфире плюнет в кого-нибудь удачно и народ скажет: "Вот это наш человек". Это вопрос эмоций, но это же и вопрос восприятия людей", – сказал Аваков.

Экс-глава МВД рекомендует президенту уже сейчас менять структуру управления в государстве, глядя на его антирейтинг.

"Для того чтобы попасть на второй срок, ему (Зеленскому – Ред.) нужно сейчас серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. Мне кажется, что он пока к этому не готов… Антирейтинг, который сейчас появляется у Зеленского, он неизбежен у любого человека, который руководит страной в такой ситуации… Но одно дело потратить свой рейтинг на созидание, а другое дело потратить его на интриги. Я очень хочу, чтобы по итогам его президентства он сел, посмотрел на себя в зеркало и сказал: "Я потратил его на что-то позитивное, что-то кроме "Великого будівництва". Это важно", — добавил Аваков.

Кроме того, экс-министр готов к тому, что глава государства не прислушается к его советам.

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Отставка Авакова

  • Верховная Рада 15 июля уволила Авакова с должности министра внутренних дел, поддержав его заявление. Новым главой МВД стал нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский.
  • Какие только слухи не ходили о будущем уволенного министра: ему прочили место премьер-министра, мэра Харькова и даже руководителя Офиса президента вместо Ермака. Позже бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.
  • 4 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал первое большое интервью после отставки.Он рассказал об уходе из политики, коррупции, войне на Донбассе и создании новой партии.

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