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"Мы очень по-взрослому поговорили": Аваков рассказал о предложении Зеленского

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 ноября, 10:19
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Экс-глава МВД резко высказался о команде президента и назвал причину своего увольнения
У Авакова с Зеленским был серьезный разговор. Коллаж "Сегодня"
У Авакова с Зеленским был серьезный разговор. Коллаж "Сегодня"

После увольнения из МВД Арсену Авакову президент Владимир Зеленский предлагал другую должность, но в результате так ничего и не срослось.

Об этом рассказал сам экс-министр в интервью Украинской правде.

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Почему Аваков ушел

По его словам, у него сейчас нет каких-либо особых отношений с президентом, разве что списывались пару раз после отставки. Экс-глава МВД подтвердил, что о своем увольнении он договаривался не с Зеленским, а с депутатами, чтобы те дали голоса в парламенте за отставку.

При этом он недоволен не самим Зеленским, а его окружением.

"Зеленский меня пригласил руководить совершенно конкретной областью. Когда я увидел, что в наших отношениях осталось мало возможности в дискуссии, увидел, что должен переступать какие-то черты, которые для меня неприемлемы… Когда увидел, что у президента тоже сложилось ощущение дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количества посипак и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи, перевалило за грань, и у президента не хватило, может быть, желания этому оппонировать – я понял, что наступил момент, когда нужно прощаться", – сказал Аваков.

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Было предложение от Зеленского

Бывший министр отметил, что ему предлагали варианты новой работы, но, похоже, в Офисе президента уже передумали.

"Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу. Все. Президент сделал мне предложение: давай позанимаешься другой работой, назвал несколько конкретных позиций. Я сказал: "Слушайте, давайте я отдохну, может, мне понравится в отпуске. Вы, может, передумаете. Поэтому давайте подождем". Так и случилось. И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, видимо, в Офисе президента такого горячего желания не возникло", – подчеркнул Аваков.

Аваков и его отставка

  • Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Недавно в большом интервью на телеканале "Украина 24" Аваков впервые объяснил свою отставку. По его словам, он умел говорить "нет", и это не всем нравилось во власти.
  • Также Аваков рассказывал о последнем разговоре с Зеленским. Экс-министр заявил, что сам объявил о своей отставке президенту. Политик также уточнил, что несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт.
  • Ранее бывший заместитель Авакова в МВД Антон Геращенко тоже рассказывал, что его шеф ушел по просьбе Зеленского.

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