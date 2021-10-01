Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Власть События

Съезд "Слуг народа" в Трускавце: Шмыгаль заявил о "боевом режиме" на 2-3 года

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 октября, 18:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре получит "энергетический безвиз"
Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в Трускавце / Коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в Трускавце / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада может обработать за год порядка 350 законопроектив и законодательных инициатив. Следующие 2-3 года правительство будет двигать реформы фактически в "боевом режиме".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на открытии "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в одном из отелей Трускавца.

Реклама

Читайте также:

Энергетический безвиз

"Никогда еще независимая Украина не имела столь синхронизированной провластной команды, которая есть сейчас. Ключевые реформы, над которыми работаем все вместе: цифровизация, реформа административно-территориального устройства, рынка земли, энергорынка, газового рынка, поддержка социально уязвимых слоев населения, программа обеспечения жильем, создания безбарьерного пространства, поддержка малого и среднего бизнеса, дерегуляция, реформа фискальных органов", – заявил премьер.

Денис Шмыгаль также отметил, что в рамках реформы энергорынка – у нас впереди присоединение к европейской сети. "Это – один из пяти наших европейских безвизов. И это реальная независимость, когда мы станем энергонезависимыми от электроэнергии и газа наших соседей".

Реклама

Читайте также:

Также глава правительства порадовал, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а уже под 5% и для всех категорий граждан.

Трускавец-2 для "слуг народа"

  • Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.
  • Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.
  • Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.
  • Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.62

Российский рубль (₽)

0.37

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновирус за неделю

55 930

заболело за неделю в Украине

+35%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять