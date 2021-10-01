Съезд "Слуг народа" в Трускавце: Шмыгаль заявил о "боевом режиме" на 2-3 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вскоре получит "энергетический безвиз"

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в Трускавце / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада может обработать за год порядка 350 законопроектив и законодательных инициатив. Следующие 2-3 года правительство будет двигать реформы фактически в "боевом режиме".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на открытии "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в одном из отелей Трускавца.

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Энергетический безвиз

"Никогда еще независимая Украина не имела столь синхронизированной провластной команды, которая есть сейчас. Ключевые реформы, над которыми работаем все вместе: цифровизация, реформа административно-территориального устройства, рынка земли, энергорынка, газового рынка, поддержка социально уязвимых слоев населения, программа обеспечения жильем, создания безбарьерного пространства, поддержка малого и среднего бизнеса, дерегуляция, реформа фискальных органов", – заявил премьер.

Денис Шмыгаль также отметил, что в рамках реформы энергорынка – у нас впереди присоединение к европейской сети. "Это – один из пяти наших европейских безвизов. И это реальная независимость, когда мы станем энергонезависимыми от электроэнергии и газа наших соседей".

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Также глава правительства порадовал, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а уже под 5% и для всех категорий граждан.

Трускавец-2 для "слуг народа"