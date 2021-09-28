Dj-сет от Арахамии и "партийный Оскар": что ждет "слуг народа" в Трускавце

Депутаты будут не только решать важные внутрипартийные вопросы, но и развлекаться

"Слуг народа" ждут насыщенные выходные. Коллаж "Сегодня"

Депутаты "Слуги народа" соберутся на съезд в Трускавце, где пройдет церемония награждения особо отличившихся, а глава фракции Давид Арахамия побалует коллег своим диджей-сетом.

Об этом он сам рассказал в эфире телеканала Украина 24.

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Депутаты будут не только решать важные внутрипартийные вопросы, но и развлекаться.

"Планируем делать такую церемонию награждения, а-ля "партийный Оскар" за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет, в том числе и с юмором, и с иронией. Планируем такой себе гала-ужин", – сказал Арахамия.

На вопрос, будет ли на вечеринке "слуг" играть Dj David Braun (он же Арахамия), нардеп ответил: "Да, обязательно. Анонсирован уже сет dj Braun".

Напомним, 8 августа Давид Арахамия отыграл диджей-сет на съезде молодежного крыла партии в Скадовске. Смотрите, как это было:

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