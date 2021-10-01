З'їзд "Слуг народу" в Трускавці: Шмигаль заявив про "бойовий режим" на 2-3 роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна незабаром отримає "енергетичний безвіз"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив в Трускавці / Колаж "Сегодня"

Верховна Рада може обробити за рік близько 350 законопроектів і законодавчих ініціатив. Наступні 2-3 роки уряд буде рухати реформи фактично в "бойовому режимі".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на відкритті "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу" в одному з готелів Трускавця.

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Енергетичний безвіз

"Ніколи ще незалежна Україна не мала настільки синхронізованої владної команди, яка є зараз. Ключові реформи, над якими працюємо всі разом: цифровізація, реформа адміністративно-територіального устрою, ринку землі, енергоринку, газового ринку, підтримка соціально вразливих верств населення, програма забезпечення житлом, створення безбар’єрного простору, підтримка малого та середнього бізнесу, дерегуляція, реформа фіскальних органів", – заявив прем'єр..

Денис Шмигаль також зазначив, що в рамках реформи енергоринку – у нас попереду приєднання до європейської мережі. "Це – один з п'яти наших європейських безвізів. І це реальна незалежність, коли ми станемо незалежними від електроенергії і газу наших сусідів ".

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Також глава уряду порадував, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а вже під 5% і для всіх категорій громадян.

Трускавець-2 для "слуг народу"