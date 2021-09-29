Трускавец за свой счет: названия отелей и цены для "Слуг народа"

Где будут жить и как доберутся до Трускавца "слуги народа" — подробности узнавала редакция сайта "Сегодня"

"Слуга народа" готовится к съезду в Трускавце / Коллаж "Сегодня"

По протоптанным дорожкам

Народные депутаты уже собирают чемоданы в командировку. 1-2 октября в Трускавце должно состояться выездное заседание фракции "Слуга народа". Как сообщили в пресс-службе партии, местом проведения выбрали отель Rixos Prykarpattya – один из самых крупных и дорогих комплексов на курорте.

Организаторы решили не ломать голову над выбором помещения, поэтому "слуги" соберутся в конференц-зале "Сенатор", где они проходили обучение летом 2019 года.

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В этом конференц-зале "Слуги народа" соберутся 1-2 октября / Фото: https://rixos.ua

Интерьер выполнен в светло-бежевых цветах, на потолке и стенах — деревянные панели. На сайте указано, что этот зал вмещает до 650 человек. Открытой информации, сколько стоит аренда, нет, но можно заполнить форму для обратной связи со специалистом, который работает не каждый день.

За ночь – половина минимальной зарплаты

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Народным избранникам предстоит провести в Трускавце как минимум одну ночь. В разговоре с журналистом сайта "Сегодня" администратор Rixos Prykarpattya предупредила, что забронировать зал для мероприятий можно только при условии брони номеров в отеле. Поэтому некоторые депутаты и чиновники будут жить там.

За пару дней до съезда на сайте по поиску апартаментов красными буквами написано, что на первые дни октября свободных мест уже нет. Прайс на стандартный одноместный номер с завтраком на эти даты составляет 3520 гривен за одну ночь. Самый дорогой номер — апартаменты на одного за 19 900 гривен в сутки.

Цена стандартного номера в отеле стартует от 2940 гривен за ночь / Фото: https://rixos.ua

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Но даже в самом обычном номере гостей ожидает королевский санузел с мраморной плиткой и зеркалом, которое обрамляет картинная рама.

Санузел в номере "стандарт" отеля Rixos Prykarpattya / Фото: https://rixos.ua/

В стоимость также включена первичная консультация врача-терапевта и посещение спa-центра комплекса. Поэтому после продуктивного дня политики смогут пойти в сауну, римскую баню, хамам или позаниматься в тренажерном зале и размяться на аквааэробике.

Спа-процедуры после продуктивного рабочего дня включены / Фото: https://rixos.ua/

Ночевать в шикарных комнатах будут самые высокие по статусу — иначе не хватит места. По словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, организационные моменты взял на себя секретариат политсилы, но из-за большого количества участников встречи некоторые ищут ночлег самостоятельно:

"Они там что-то бронируют, я еще параллельно ищу... Там есть либо "Лесная песня", либо Mirоtel. Мы сейчас должны забронировать один из этих отелей. То есть мы этим сами занимаемся. Организаторы бронируют, но еще пока нет понимания, кто в каких будет отелях жить и т. д. В "Риксосе" 60 номеров только есть, там будет Кабмин, будет Офис президента, то есть это уже, грубо говоря, 40 номеров".

На улице никто не останется

Альтернативы дорогому комплексу есть. Например, в отеле "Лесная песня" номер "стандарт" с неограниченным пропуском в спа стоит 1700 гривен за ночь. В эту оплату входит и трехразовое питание. Судя по сайту, свободных комнат на ночь с 1-го по 2 октября достаточно.

Стандартный номер в отеле "Лесная песня" / Фото: https://lisova-pisnia.ua/

В Mirоtel на нужные "слугам" даты остался только номер класса "люкс премьер" — 7100 гривен за ночь на одного постояльца.

Номер класса "люкс премьер" за 7100 гривен / Фото: https://mirotel.ua/

Номер "стандарт" обошелся бы в 2920 гривен за ночь. Плюс обед в местном ресторане за 450 гривен.

Номер класса "стандарт" в Mirotel / Фото https://mirotel.ua/

"Халявы" не будет

Каждый нардеп оплатит дорогу и пребывание в Трускавце из своего кармана. Роман Грищук объясняет: организаторы занимаются букингом номеров и логистикой. Поэтому самостоятельно жилье он не ищет, разве что успел купить билеты в купе. Ждет своей брони и сразу же перечислит деньги за все расходы:

"Бронируют централизованно, оплачиваем мы сами. Так же и по проезду: можно централизованно забронировать. Вот я туда купил билет самостоятельно на поезд, но назад забронировал секретариат, а я потом им отдам деньги".

Билет обошелся депутату чуть больше чем в 600 гривен. Как раз есть удобный железнодорожный рейс, чтобы вовремя быть к началу съезда. Депутаты могут забронировать хоть целый вагон — мест в купе по направлению Киев – Трускавец достаточно.