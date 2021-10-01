Пока "слуги" в Трускавце: оппозиция затеяла бойкот Рады, но он провалился

Одна из фракций отказалась поддержать инициативу выхода из ВР

Договоренности оппозиции сорваны. Фото: коллаж "Сегодня"

Оппозиция вела переговоры о возможном уходе депутатов оппозиционных фракций в неоплачиваемый отпуск в знак протеста, пока "слуги народа" будут в Трускавце на мероприятии под названием "Большая фракция", однако не смогли договорится. По их мнению, действия монобольшинства нарушают регламент ВР и Конституцию.

Об этом заявил заслуженный журналист Украины Владимир Кацман на своей странице в Facebook.

Реклама

"Никто никуда выходить не будет – оппозиционерам так и не удалось согласовать подобный шаг", – написал он.

Кацман отметил, что переговоры, которые вели четыре фракции ВР, остановлены. Поводом стала позиция одной из партий, которая отказалась поддержать инициативу выхода оппозиционеров из парламента.

По словам журналиста, что же окончательно подвигло сказать "нет" коллегам-оппозиционерам, пока не понятно до конца.

Реклама

"Так или иначе – подтвердилось старое правило, действующее в современной украинской политике еще со времени преснопамятной "каневской четверки": даже весьма решительные и радикальные совместные шаги оппозиционных политиков умело нейтрализуются "мастерами подковерных политических игр" методом раскола и расшатывания внутри самой оппозиции", – резюмировал Кацман.

Читайте также:

"Нас обманули": нардепы спорят, как напутали с поправками в законе об олигархах

Как с "боем" принимали закон об олигархах

Еще с самого утра 23 сентября главы фракций совещались о том, как будут принимать закон. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила компромиссный вариант, чтобы каждый лидер фракций выступал по 10 минут, а потом каждый автор поправок – по три минуты. Депутаты даже согласились продлить рабочий день, пока не рассмотрят законопроект.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (который заменял Разумкова) тоже был за "сокращенку", а второй вице-спикер ВР Елена Кондратюк и остальные фракции парламента выступали за полное рассмотрение правок. Из-за этого даже пытались отстранить Стефанчука от заседания, но эта затея провалилась (не набралось голосов). Дошло даже до истерики из-за Лукашенко, с которым сравнили Стефанчука.

Но в "Слуге народа" решили не затягивать процесс, поскольку поправок несколько сотен и голосование относительно их могло занять несколько дней. В результате вместо рассмотрения каждой правки Рада прошла просто по пунктам закона, которые были предложены ко второму чтению.

Реклама

Ранее мы сообщали, что посол Великобритании в Украине заявил, что для реализации закона об олигархах нужна судебная реформа.

Также напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает бороться с олигархами без закона.