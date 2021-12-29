100 тысяч? Нужно в 5 раз больше: в СНБО забраковали армию Путина

Стотысячного войска россиян вблизи наших границ недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом заявил в интервью Настоящему времени секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, угроза нападения России все равно остается, хоть у нее и недостаточно для этого сил.
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"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет… Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч – это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день", – сказал Данилов.
Секретарь СНБО заверил, что оружия у нас достаточно, чтобы встретить российских оккупантов.
"Другое дело, что, если будет широкомасштабное вторжение, если будет задействована авиация, если будут задействованы другие инструменты влияния, это для нас будет определенным вызовом. Но я уверен, что мы будем защищать свою страну, это наша земля, и мы отсюда никуда убираться не планируем", – подчеркнул чиновник.
Вторжение РФ в Украину
- В последние недели западные СМИ часто пишут о скоплении техники вблизи украинских границ. Так, например, в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- В Украине даже говорили, что к концу января Россия может собрать там около 175 тысяч военных для вторжения. Но хватит ли этих сил? Ранее Роман Костенко говорил, что России нужно около 700 тысяч солдат для полномасштабной войны с Украиной, а это практически вся армия РФ.
- Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош считает, что у России почти нет шансов захватить Киев, хотя до него со стороны Черниговской области рукой подать.