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100 тисяч? Потрібно вп'ятеро більше: у РНБО забракували армію Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
29 грудня, 17:47
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Данілов розповів, чи вистачить нам зброї зустріти російських окупантів
Данілов вважає, що РФ недостатньо сил для нападу. Колаж "Сьогодні"
Данілов вважає, що РФ недостатньо сил для нападу. Колаж "Сьогодні"

Стотисячного війська росіян поблизу наших кордонів недостатньо для повномасштабного вторгнення до України.

Про це заявив в інтерв'ю Настоящему времени секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, загроза нападу Росії все одно залишається, хоч у неї й замало для цього сил.

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні. Але чи є загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років… Коли ми говоримо, що військ стає дедалі більше, треба розуміти, наскільки більше. Якщо було 90 тисяч, а стало 100 тисяч – це не збільшення. Це не настільки критично, як є сьогодні", – сказав Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що зброї у нас достатньо, щоби зустріти російських окупантів.

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"Інша справа, що якщо буде широкомасштабне вторгнення, якщо буде задіяна авіація, якщо будуть задіяні інші інструменти впливу, це буде для нас певним викликом. Але я впевнений, що ми захищатимемо свою країну, це наша земля, і ми звідси нікуди забиратися не плануємо", – наголосив чиновник.

Вторгнення РФ до України

  • Останніми тижнями західні ЗМІ часто пишуть про скупчення техніки поблизу українських кордонів. Так, наприклад, в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
  • В Україні навіть казали, що на кінець січня Росія може зібрати там близько 175 тисяч військових для вторгнення. Але чи вистачить цих сил? Раніше Роман Костенко казав, що Росії потрібно близько 700 тисяч солдатів для повномасштабної війни з Україною, а це майже вся армія РФ.
  • Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош вважає, що Росія майже не має шансів захопити Київ, хоча до нього з боку Чернігівської області рукою подати.

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