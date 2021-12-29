100 тисяч? Потрібно вп'ятеро більше: у РНБО забракували армію Путіна

Данілов розповів, чи вистачить нам зброї зустріти російських окупантів

Данілов вважає, що РФ недостатньо сил для нападу. Колаж "Сьогодні"

Стотисячного війська росіян поблизу наших кордонів недостатньо для повномасштабного вторгнення до України.

Про це заявив в інтерв'ю Настоящему времени секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, загроза нападу Росії все одно залишається, хоч у неї й замало для цього сил.

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні. Але чи є загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років… Коли ми говоримо, що військ стає дедалі більше, треба розуміти, наскільки більше. Якщо було 90 тисяч, а стало 100 тисяч – це не збільшення. Це не настільки критично, як є сьогодні", – сказав Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що зброї у нас достатньо, щоби зустріти російських окупантів.

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"Інша справа, що якщо буде широкомасштабне вторгнення, якщо буде задіяна авіація, якщо будуть задіяні інші інструменти впливу, це буде для нас певним викликом. Але я впевнений, що ми захищатимемо свою країну, це наша земля, і ми звідси нікуди забиратися не плануємо", – наголосив чиновник.

Вторгнення РФ до України