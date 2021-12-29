"Легкої прогулянки не буде": Ярош пояснив, чи зможе Росія захопити Київ

Російські танки могли б доїхати до столиці України за 2,5 години, але все не так просто

Ярош оцінив шанси нападу РФ на Київ Колаж "Сьогодні"

В разі масштабного вторгнення з Чернігівського напрямку Київ буде дуже складною ціллю для Росії, незважаючи на близьку до нього відстань. А без підтримки авіації та ракет – захопити майже не реально.

Таку думку висловив в інтерв'ю LB.ua радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош.

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За його словами, окупанти можуть сконцентруватися на Київському напрямку через Чернігівську область. Про це свідчить і те, що до цієї частини кордону росіяни підтягли мобільні польові шпиталі, установки для розмінування, понтони. Також є зенітно-ракетні комплекси, які прикриватимуть пересування наземних військових колон.

Він зазначив, що з боку Чернігова до Києва лише 2,5 години танкового ходу, але швидкого нападу на столицю не вдасться, оскільки ЗСУ чинитимуть запеклий опір.

"Мова буде не про години. Збройні сили України готуються до відбиття таких можливих сценаріїв Російської Федерації. Тож легкої прогулянки у них все одно не буде, Київ не зможуть миттєво захопити. Це просто неможливо… Думаю, що реалізувати ці плани (з нападом на Київ. – ред.) буде вкрай важко, навіть за повної переваги у повітрі, що в них є. Звичайно, для нас ідеальним було б, щоб НАТО закрило небо у разі широкомасштабної агресії", – сказав Ярош.

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Радник головнокомандувача ЗСУ запевняє, що київський напрямок досить захищений від можливого вторгнення, а Російські війська без підтримки авіації далеко не пройдуть.

"Без прикриття з повітря вони взагалі не мають шансів пройти ні з півдня, ні з півночі. Залучення авіації, безпілотників, їх комплексів ракетного озброєння давало б їм більше можливостей", – наголосив він.

Ярош додав, що окупантам важко буде захопити українські міста, оскільки це сповільнить їх бліцкриг в Україні. Він нагадав, як Росія довго брала Грозний (Чечня) та які величезні втрати зазнала.

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Київ уже готується до можливого вторгнення