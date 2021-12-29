"Легкой прогулки не будет": Ярош объяснил, сможет ли Россия захватить Киев

Российские танки могли бы доехать до столицы Украины за 2,5 часа, но все не так просто

Ярош оценил шансы нападения РФ на Киев. Коллаж "Сегодня"

В случае масштабного вторжения с Черниговского направления Киев будет очень сложной целью для России, несмотря на близкое до него расстояние. А без поддержки авиации и ракет – захватить почти не реально.

Такое мнение высказал в интервью LB.ua советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.

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По его словам, оккупанты могут сконцентрироваться на Киевском направлении, через Черниговскую область. Об этом говорит и то, что к этой части границы россияне подтянули мобильные полевые госпиталя, установки для разминирования, понтоны. Также есть зенитно-ракетные комплексы, которые будут прикрывающие передвижение наземных военных колонн.

Он отметил, что со стороны Чернигова до Киева всего 2,5 часа танкового хода, но быстрого нападения на столицу не получится, поскольку ВСУ окажут ожесточенное сопротивление.

"Речь будет не о часах. Вооруженные силы Украины готовятся к отражению таких возможных сценариев со стороны Российской Федерации. Так что легкой прогулки у них все равно не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто невозможно … Думаю, что реализовать эти планы (с нападением на Киев. – Ред.) будет крайне тяжело, даже при полном преимуществе в воздухе, что у них есть. Конечно, для нас идеально было бы, чтобы НАТО закрыло небо в случае широкомасштабной агрессии", – сказал Ярош.

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Советник главнокомандующего ВСУ уверяет, что киевское направление достаточно защищено от возможного вторжения, а Российские войска без поддержки авиации далеко не пройдут.

"Без прикрытия с воздуха у них вообще шансов нет пройти ни с юга, ни с севера. Привлечение авиации, беспилотников, их комплексов ракетного вооружения давало бы им больше возможностей", – подчеркнул он.

Ярош добавил, что оккупантам будет тяжело захватить украинские города, поскольку это сильно замедлит их блицкриг в Украине. Он напомнил, как Россия долго брала Грозный (Чечня) и какие огромные потери понесла.

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Киев уже готовится к возможному вторжению