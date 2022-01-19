Вместо "трактора с пушкой" бронированные "Хаммеры", ракеты и РПГ – чем Запад вооружил Украину для защиты от РФ

Западные партнеры больше заботятся о безопасности Украины, чем наша собственная страна, говорят эксперты

Оружие союзников не представляет угрозу для России, а предназначено для самообороны Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне угрозы вторжения России Великобритания предоставила Украине новые системы противотанкового вооружения. Сайт "Сегодня" выяснил, какую военную помощь оказывает Украине Соединенное Королевство и другие союзники, насколько она эффективна и могут ли ВСУ противостоять врагу собственными силами.

Гранатометы из Британии

Об отправке партии систем легкого противотанкового вооружения в Украину сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как отметил чиновник, возле украинской границы сконцентрированы десятки тысяч российских военных с танками, БТР, артиллерией и ракетами. В связи с этим 17 января Великобритания отправила в Украину два транспортных самолета С-17 с оружием и военными, которые проведут инструктаж, а затем вернутся на родину.

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"Это вооружение не является стратегическим оружием и не представляет угрозу для России, а предназначено для самообороны", – подчеркнул министр.

Бен Уоллес: "Вооружение Великобритании не является стратегическим оружием, а предназначено для самообороны". Фото: АР

Какое именно оружие Великобритания передаст Украине, министр не уточнил, но, к "легкому противотанковому вооружению", как правило, относятся различные типы гранатометов. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт Олег Жданов.

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По его мнению, речь может идти о ручных противотанковых гранатометах LAW80 (Light Antitank Weapon) и NLAW/MBT LAW шведско-британского производства, находящихся на вооружении армии Великобритании.

"РПГ эффективны и часто решают судьбу боя. С помощью гранатометов можно подорвать танки, после чего автоматным огнем – уничтожить их экипажи", – объясняет нам Жданов.

Эксперт отмечает, что новая модель гранатомета MBT может поражать цель как прямым выстрелом, так и атакой сверху.

"Эффективность напоминает действие ракетных комплексов "Джавелин", у которых вероятность поражения цели составляет более чем 90%. Это современное оружие, а не пылившийся на складах утиль", – говорит Жданов.

Гранатомет MBT LAW может поражать цель как прямым выстрелом, так и атакой сверху. Фото: warriors.fandom.com

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В то же время Жданов сожалеет, что союзники не предоставили Украине артиллерию и системы ПВО.

"Сегодня в США обсуждают возможность передачи Украине переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". Эти ПЗРК в свое время изменили ход войны в Афганистане и нанесли войскам СССР значительный урон", – говорит Жданов.

ПЗРК "Стингер" изменили ход войны в Афганистане и нанесли войскам СССР значительный урон. Фото: Archive.org

Стрелковое оружие от США

Пока говорить об американских "Стингерах" для Украины рано, но в декабре 2021 года стало известно, что США отправят в нашу страну стрелковое оружие и боеприпасы. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Новые "Байрактары" из Турции

В ближайшее время Турция поставит в Украину 24 ударных беспилотника "Байрактар". Однако, как сообщил глава Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир в комментарии изданию Hürriyet, поставки "Байрактаров" не связаны с ситуацией на украинско-российской границе, а выполняются по предварительному контракту.

Напомним, в 2021 году Украина купила у Турции 12 Bayraktar TB2 – это 2 комплекта по 6 летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

"В 2021-2022 годах планируется приобрести еще 4 таких комплекса. В дальнейшем мы планируем пополнить арсенал беспилотниками местного производства", – заявил тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавив, что речь идет о еще 24 дронах.

На сегодняшний день у ВСУ есть 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Фото: Генштаб ВСУ

Что получила Украина от союзников в 2021 году

США поставили Украине 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin, 180 боеприпасов к ним, 55 бронеавтомобилей HMMWV ("Хамви", более известный как "Хаммер"), 84 жесткокорпусные надувные лодки RHIB и RIB, 2 патрульных катера Island, медаптечки и средства радиолокационного наблюдения.

Латвия передала Украине 7 санитарных автомобилей Land Rover Defender.

Литва – почти 500 бронежилетов и другое снаряжение.

Великобритания – колесный противоминный трал SPARK, предназначенный для очищения путей движения военных колонн от взрывоопасных предметов.

Демонстрация комплексов Javelin на параде в Киеве. Фото: Reuters

Германия оружия не даст

А вот позиция Германии относительно поставок оружия Украине остается неизменной – ФРГ не даст нам оружие. Об этом заявиламинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 17 января.

По словам дипломата, Германия будет делать все для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса дипломатическим путем, а также готова оказать медицинскую помощь украинским военным в случае необходимости.

Анналена Бербок: "Позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной". Фото: Іmago images

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что диалог Украины и ФРГ по поводу поставок оружия продолжится.

Новинки Укроборонпрома

Украина пытается развивать и свою оборонную промышленность. Так, в 2021 году в ВСУ поступил ряд военных новинок отечественной разработки. Среди них:

БТР Oncilla 4Х4. Машина вооружена 12,7-мм пулеметом и способна перевозить от 9 до 11 человек, защищенных от бронебойных и зажигательных патронов и мин.

Система залпового огня БМ-21У "Верба", разработанная на базе советской БМ-21 "Град". Из усовершенствований "Верба" получила навигацию, автоматизированную систему перезарядки и увеличенную в 2 раза дальность стрельбы.

Комплекс Р-360МЦ "Нептун", предназначенный для уничтожения боевых кораблей. Он оснащен крылатыми ракетами с дальностью поражения до 300 км. Самонаводящаяся Р-360 способна захватить цель на расстоянии до 50 км, при этом она незаметна для радаров.

Ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями АН-178. Дальность полета – до 5,5 тыс. км, скорость – 825 км/ч, а высота полета – 12 км. Стоимость единицы – 40-70 млн долларов. Госпредприятие "Антонов" завершило строительство первого из трех самолетов, предназначенных для ВСУ.

"Антонов" представил первый военно-транспортный самолет АН-178. Фото: cfts.org.ua

"Украинский военно-промышленный комплекс сдвинулся с мертвой точки и остановился. 10 новых БТР – это капля в море", – говорит нам Жданов.

Отремонтированные "тракторы" под видом новых танков

По словам эксперта, вместо того, чтобы активно производить современное оружие, чиновники отчитываются о перевооружении ВСУ, показывая экспериментальные образцы и планово отремонтированные старые боевые машины.

"Мы не можем наладить массовый выпуск артиллерийских стволов. Это то, что нашей армии действительно нужно. Мы не можем модифицировать технику, используя "Вербу", разработанную 15 лет назад, и танк "Булат" – жалкую копию советского Т-64, созданного в 1960-х годах, которую все называют "трактор с пушкой". К сожалению, сегодня наши западные партнеры больше заботятся о безопасности Украины, чем наша собственная страна", – говорит Жданов.

Украинский танк Т-64БМ "Булат" – создан на основе советского "Т-64", разработанного в 1960-х годах

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко также говорит "Сегодня", что ВСУ остро нуждаются в современном вооружении, так как значительно уступают в его количестве армии РФ.

"Доля современного вооружения у нас не превышает 20%, в то время как оружие российской армии обновлено на 65-80%", – говорит Романенко.

Украина поднялись в рейтинге армий мира

Тем не менее в 2021 году ВСУ поднялись в рейтинге боеспособности армий мира, заняв 22-е место из 140 по версии Global Firepower Index.

Возглавили рейтинг Вооруженные силы США. На втором месте оказалась Россия. Украинская армия разместилась на 22-м месте между Тайванем и Канадой, при этом в 2020 году Украина занимала 27-е место.

Военные эксперты уверены, что подъему в рейтинге способствовало не перевооружение ВСУ, так как оно происходит очень медленными темпами, а боевые действия на Донбассе, в которых бойцы украинской армии вынуждены время от времени принимать участие.

"Ситуация на Донбассе и возле российской границы показывает всему миру, что Украина, не будучи вооруженной современным оружием, готова противостоять агрессору и сражаться со свой суверенитет. Именно это поднимает ее в рейтинге армий", – уверен Жданов.

Генерал Романенко добавил, что Украине нужно не только просить помощи от союзников, но и срочно развивать собственный оборонпром.

"В случае войны дефицит современного оружия придется компенсировать увеличением числа солдат с менее эффективными вооружениями низкого качества. Это приведет к потерям и трагичным последствиям", – подытожил Романенко.

Игорь Романенко: "Дефицит современного оружия приведет к потерям и трагическим последствиям" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Чехия, Литва, Канада и Германия намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии и закуплены тепловизоры.

Также мы информировали, что Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину и разработал новый пакет военной помощи.

Тем временем ЕС предоставит Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.