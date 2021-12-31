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Украина не получит оружия? В Германии сделали тревожное заявление

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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31 декабря, 14:00
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Немецкий министр Анналена Бербок объяснила, как решить проблему российской агрессии
Анналена Бербок против вооружения Украины. Коллаж "Сегодня"
Анналена Бербок против вооружения Украины. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает против поставок вооружения Украине, поскольку, по ее мнению, это приведет к еще больше эскалации с Россией. Об этом она сказал в интервью немецким СМИ, текст которого опубликован на сайте МИД ФРГ.

По ее словам, и страны Большой семерки, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России.

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"Если мы изложим все свои варианты действий, то у нас получится длинный список. Однако сейчас наша приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации. Этого можно добиться только с помощью дипломатии в "нормандском формате", а также с помощью Совета Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ", – сказала Бербок.

Но при этом она считает, что Украине лучше не оказывать военную помощь. Так, на уточняющий вопрос, отвергает ли она идею любых поставок оружия в Украину, министр ответила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

Германия не хочет помочь Украине вооружением

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