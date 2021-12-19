Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Власть События

В Германии хотят наказать лично Путина из-за Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
19 декабря, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эскалация Россией ситуации на границе с Украиной должна быть остановлена, считает Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (слева) и президент РФ Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила ужесточить санкции против РФ. По ее словам, в случае российского вторжения в Украину, главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.

Об этом министр сказала в интервью для Bild am Sonntag.

Реклама

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия ее", – сказала Ламбрехт.

Санкции против России

  • США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там существует и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
  • Также Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава ЕК напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
  • Кроме того, Bloomberg назвал 4 страны, которые тормозят санкции против РФ.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураев Мураев
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

49 059

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять