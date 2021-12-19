В Германии хотят наказать лично Путина из-за Украины

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт предложила ужесточить санкции против РФ. По ее словам, в случае российского вторжения в Украину, главной целью для западных санкций должен стать лично президент РФ Владимир Путин. Также ограничения должны будут введены против его ближайшего окружения.
Об этом министр сказала в интервью для Bild am Sonntag.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия ее", – сказала Ламбрехт.
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Санкции против России
- США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там существует и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
- Также Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ. Глава ЕК напомнила, что ЕС и страны G7 ранее дали ясно понять, что "любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого стоить России".
- Кроме того, Bloomberg назвал 4 страны, которые тормозят санкции против РФ.