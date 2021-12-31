Україна не отримає зброї? У Німеччині зробили тривожну заяву

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступає проти постачання озброєння Україні, оскільки, на її думку, це призведе до ще більшої ескалації з Росією. Про це вона сказала в інтерв'ю німецьким ЗМІ, текст якого опубліковано на сайті МЗС ФРН.
За її словами, і країни Великої сімки, і Європейський Союз дуже ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні і насамперед порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії.
"Якщо ми викладемо всі свої варіанти дій, то ми матимемо довгий список. Проте зараз наше пріоритетне завдання – не допустити подальшої ескалації. Цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі", а також за допомогою Ради Росія-НАТО та в рамках ОБСЄ", - сказала Бербок.
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Але вона вважає, що Україні краще не надавати військову допомогу. Так, на уточнююче запитання, чи вона відкидає ідею будь-яких постачань зброї в Україну, міністр відповіла: "Військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки".
Німеччина не хоче допомогти Україні озброєнням
- Поки Росія на кордонах з Україною збирає величезну армію з великою кількістю техніки та погрожує напасти, Німеччина відмовляється надати військову допомогу і лише лякає Москву страшними санкціями.
- Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина заблокувала постачання зброї в Україну. Наша країна хотіла придбати через Агентство НАТО із забезпечення та закупівлі антидронові рушниці та протиснайперські системи.
- На дії Берліна відреагував і президент Володимир Зеленський. Він натякнув, що деякі країни Євросоюзу ще бояться Росію, і щоб не сваритися з нею – не допомагають Україні.