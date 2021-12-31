Україна не отримає зброї? У Німеччині зробили тривожну заяву

Німецький міністр Анналена Бербок пояснила, як вирішити проблему російської агресії

Анналена Бербок проти озброєння України. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступає проти постачання озброєння Україні, оскільки, на її думку, це призведе до ще більшої ескалації з Росією. Про це вона сказала в інтерв'ю німецьким ЗМІ, текст якого опубліковано на сайті МЗС ФРН.

За її словами, і країни Великої сімки, і Європейський Союз дуже ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні і насамперед порушення міжнародного права та порушення суверенітету України матимуть величезні політичні та економічні наслідки для Росії.

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"Якщо ми викладемо всі свої варіанти дій, то ми матимемо довгий список. Проте зараз наше пріоритетне завдання – не допустити подальшої ескалації. Цього можна досягти лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі", а також за допомогою Ради Росія-НАТО та в рамках ОБСЄ", - сказала Бербок.

Але вона вважає, що Україні краще не надавати військову допомогу. Так, на уточнююче запитання, чи вона відкидає ідею будь-яких постачань зброї в Україну, міністр відповіла: "Військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки".

Німеччина не хоче допомогти Україні озброєнням