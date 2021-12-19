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У Німеччині хочуть покарати особисто Путіна через Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 12:49
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Ескалація Росією ситуації на кордоні з Україною має бути зупинена, вважає Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Новий міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запропонувала посилити санкції проти РФ. За її словами, у разі російського вторгнення в Україну головною метою для західних санкцій має стати особисто президент РФ Володимир Путін. Також обмеження мають бути введені проти його найближчого оточення.

Про це міністр сказала в інтерв'ю для Bild am Sonntag.

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"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це також включає загрозу жорстких санкцій… Прямо зараз ми маємо бути націлені на Путіна та його оточення. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки її", – сказала Ламбрехт.

Санкції проти Росії

  • США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там існує і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
  • Також Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Голова ЄК нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".
  • Крім того, Bloomberg назвав 4 країни, які гальмують санкції проти РФ.

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