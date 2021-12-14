Німеччина заблокувала постачання зброї до України – як відреагував Зеленський

Президент Володимир Зеленський розчарований діями Німеччини, яка заблокувала постачання зброї до України по лінії НАТО. Він вважає це страхом перед Росією.
Про це він сказав у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.
За його словами, Україна готова до будь-яких агресивних сценаріїв Росії, чого не можна сказати про всі європейські країни.
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"Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – сказав Зеленський.
Німеччина завадила Україні озброїтися
Спочатку міністр оборони Олексій Резніков назвав несправедливими дії Берліна щодо блокування постачання зброї, особливо на тлі нової військової ескалації з боку Росії.
А потім німецьке видання Bild написало, що ще у статусі канцлерки Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння до України через НАТО. Журналісти навіть з'ясували, яку зброю не отримала наша країна.
Чи є шанси отримати зброю від Німеччини?
У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, чи дасть Німеччина зброю Україні. Він наголосив, що не очікує жодних радикальних змін чи коригування в німецькій зовнішній політиці щодо України після приходу до влади нового канцлера Олафа Шольца та його уряду.
У квітні цього року у Бундестазі та Бундесвері вперше підтримали ідею надання зброї Україні. Київ запросив у Берліна бойову техніку для оборони Чорноморського узбережжя, але МЗС ФРН було проти.
Пізніше в уряді Німеччини відреагували на ідею надання Україні зброї. Тоді чітко давали зрозуміти, що при Меркель зміни позиції не буде – конфлікт на Донбасі потрібно вирішити лише політичним шляхом. Меркель пішла, може, тепер щось зміниться?