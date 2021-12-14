Німеччина заблокувала постачання зброї до України – як відреагував Зеленський

На відміну від деяких європейських країн, Україна готова до будь-яких сценаріїв російської агресії, каже президент

Зеленський обурений діями німців. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський розчарований діями Німеччини, яка заблокувала постачання зброї до України по лінії НАТО. Він вважає це страхом перед Росією.

Про це він сказав у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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За його словами, Україна готова до будь-яких агресивних сценаріїв Росії, чого не можна сказати про всі європейські країни.

"Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – сказав Зеленський.

Німеччина завадила Україні озброїтися

Спочатку міністр оборони Олексій Резніков назвав несправедливими дії Берліна щодо блокування постачання зброї, особливо на тлі нової військової ескалації з боку Росії.

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А потім німецьке видання Bild написало, що ще у статусі канцлерки Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння до України через НАТО. Журналісти навіть з'ясували, яку зброю не отримала наша країна.

Чи є шанси отримати зброю від Німеччини?

У листопаді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, чи дасть Німеччина зброю Україні. Він наголосив, що не очікує жодних радикальних змін чи коригування в німецькій зовнішній політиці щодо України після приходу до влади нового канцлера Олафа Шольца та його уряду.

У квітні цього року у Бундестазі та Бундесвері вперше підтримали ідею надання зброї Україні. Київ запросив у Берліна бойову техніку для оборони Чорноморського узбережжя, але МЗС ФРН було проти.

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Пізніше в уряді Німеччини відреагували на ідею надання Україні зброї. Тоді чітко давали зрозуміти, що при Меркель зміни позиції не буде – конфлікт на Донбасі потрібно вирішити лише політичним шляхом. Меркель пішла, може, тепер щось зміниться?