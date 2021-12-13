Німеччина заблокувала постачання зброї в Україну – Резніков

Міністр також назвав помилковою стратегію Заходу умиротворювати Путіна

Резніков здивований діями німців. Колаж "Сьогодні"

Після повідомлень про припинення США відправки зброї в Україну тепер уже міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина заблокувала постачання озброєння нашій країні і назвав це несправедливим на тлі російської загрози.

Про це пише Financial Times.

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Він пояснив, що це сталося в листопаді, коли Україна хотіла придбати через Агентство НАТО із забезпечення та закупівель антидронові рушниці та протиснайперські системи. В результаті німці пізніше дали добро лише на рушниці проти дронів, визнавши їх нелетальним озброєнням.

"Вони досі будують газопровід "Північний потік – 2" і водночас блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо", – заявив Резніков і додав, що після цього Україна вестиме переговори про закупівлю зброї з США, Великобританією, Литвою та Францією.

Міністр оборони також розкритикував Захід за позицію умиротворення Росії. За його словами, європейські союзники роблять помилку, відмовляючись протистояти Путіну з позиції сили.

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"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не буде працювати", – резюмував він.

Чи чекати Україні зброї від Німеччини?