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"Не бачимо перешкод": Кулеба розповів, чи дасть Німеччина зброю Україні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 листопада, 14:06
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Глава МЗС оцінив домовленості нової влади Німеччини щодо України
Кулеба розповів про очікування України щодо нового уряду Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"
Кулеба розповів про очікування України щодо нового уряду Німеччини. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про перспективи співпраці України з новим німецьким урядом. Він зазначив, що позитивно оцінює коаліційну угоду в частині, присвяченій Україні та Росії.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу.

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Він підкреслив, що не чекає жодних радикальних змін чи коригування у німецькій зовнішній політиці щодо України.

"І, власне, коаліційна угода це підтверджує. Там написано, що Німеччина підтримуватиме територіальну цілісність України. Там написано — і це дуже важливо, і ми дуже багато працювали з німецькими партнерами над цим, — що у тексті коаліційної угоди підтвердилася підтримка європейських прагнень України", – розповів глава МЗС.

Він також зазначив, що наразі ще рано коментувати співпрацю з майбутнім главою німецького зовнішньополітичного відомства.

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"Що стосується нового міністра, то поки що є лише повідомлення ЗМІ. Думаю, поки що рано коментувати, як складуться стосунки. Але якщо це буде Анналена Бербок, то у нас з нею вже був контакт, ми з нею спілкувалися ще в її статусі кандидата на посаду канцлера до виборів. Я радий продовжити спілкування та стосунки або з нею, або з будь-яким іншим главою німецького Міністерства закордонних справ", – додав Кулеба.

Крім того, глава МЗС розповів про плани знову порушити питання щодо можливого надання Україні військової допомоги з боку Німеччини.

"Щодо зброї наша позиція залишається незмінною: ми не бачимо перешкод для постачання зброї та зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави світу. Немає жодних правових, політичних чи моральних обмежень для цього. Будемо спілкуватися з новим німецьким урядом і про це", – сказав Кулеба.

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Німеччина не дає зброю Україні

За Ангели Меркель (ексканцлер) Німеччина не підтримувала Україну постачанням зброї, а робила ставку лише на політичний процес врегулювання конфлікту, зокрема в "нормандському форматі".

Крім того, глава МЗС Німеччини Гайко Маас пояснював небажання постачати зброю в Україну тим, що Німеччина є посередником у конфлікті. Він казав, що якби Берлін постачав Києву зброю, то це вплинуло б на ставлення Росії до ФРН як до країни-посередника у переговорах щодо Донбасу.

А посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявляла, що Німеччина не дає Україні зброї, оскільки німці вважають Східну Європу "особливою частиною світу", де німецької зброї та солдатів не повинно бути. За її словами, питання про зброю для України є дуже складним для ФРН. Щоб змінити думку щодо нього, потрібно знайти більшість у Бундестазі. Тому за нового уряду, можливо, щось зміниться і в цьому питанні.

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