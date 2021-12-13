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Германия заблокировала поставки оружия в Украину – Резников

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
13 декабря, 09:55
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Министр также назвал ошибочной стратегию Запада умиротворять Путина
Резников удивлен действиями немцев. Коллаж "Сегодня"
Резников удивлен действиями немцев. Коллаж "Сегодня"

После сообщений о приостановке США отправки оружия в Украину теперь уже министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия заблокировала поставки вооружения нашей стране, и назвал это очень несправедливым на фоне российской угрозы.

Об этом пишет Financial Times.

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Он объяснил, что это произошло в ноябре, когда Украина хотела приобрести через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам антидроновые ружья и противоснайперские системы. В результате немцы позже дали добро только на ружья против дронов, признав их нелетальным вооружением.

"Они до сих пор строят газопровод "Северный поток – 2" и в то же время блокируют наше оборонительное вооружение. Это очень несправедливо", — заявил Резников и добавил, что после этого Украина будет вести переговоры о закупке оружия с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Министр обороны также раскритиковал Запад за позицию умиротворения России. По его словам, европейские союзники делают ошибку, отказываясь противостоять Путину с позиции силы.

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"Не провоцировать Россию — эта стратегия не работает и не будет работать", – резюмировал он.

Ждать ли Украине оружия от Германии?

  • В ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, даст ли Германия оружие Украине. Он подчеркнул, что не ожидает никаких радикальных изменений или корректировки в немецкой внешней политике по отношению к Украине после прихода к власти нового канцлера Олафа Шольца и его правительства.
  • В апреле этого года в Бундестаге и Бундесвере впервые поддержали идею предоставления оружия Украине. Киев запросил у Берлина боевую технику для обороны Черноморского побережья, но МИД ФРГ был против.
  • Позже в правительстве Германии отреагировали на идею предоставления Украине оружия. Тогда четко давали понять, что при Меркель изменения позиции не будет – конфликт на Донбассе нужно разрешить только политическим путем. Меркель ушла, может теперь что-то изменится?

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