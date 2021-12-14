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Германия заблокировала поставки оружия в Украину – как отреагировал Зеленский

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
14 декабря, 13:06
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В отличие от некоторых европейских стран, Украина готова к любым сценариям российской агрессии, говорит президент
Зеленский возмущен действиями немцев. Коллаж "Сегодня"
Зеленский возмущен действиями немцев. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский разочарован действиями Германии, которая заблокировала поставки оружия в Украину по линии НАТО. Он считает это страхом перед Россией.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

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По его словам, Украина готова к любым агрессивным сценариям России, чего нельзя сказать обо всех европейских странах.

"Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", – сказал Зеленский.

Германия помешала Украине вооружиться

Сначала министр обороны Алексей Резников назвал несправедливыми действия Берлина по блокированию поставок оружия, особенно на фоне новой военной эскалации со стороны России.

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А потом немецкое издание Bild написало, что уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО. Журналисты даже выяснили, какое оружие не получила наша страна.

А есть ли шансы получить оружие от Германии?

В ноябре министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, даст ли Германия оружие Украине. Он подчеркнул, что не ожидает никаких радикальных изменений или корректировки в немецкой внешней политике по отношению к Украине после прихода к власти нового канцлера Олафа Шольца и его правительства.

В апреле этого года в Бундестаге и Бундесвере впервые поддержали идею предоставления оружия Украине. Киев запросил у Берлина боевую технику для обороны Черноморского побережья, но МИД ФРГ был против.

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Позже в правительстве Германии отреагировали на идею предоставления Украине оружия. Тогда четко давали понять, что при Меркель изменения позиции не будет – конфликт на Донбассе нужно разрешить только политическим путем. Меркель ушла, может, теперь что-то изменится?

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