"Украина не покупала турецкие беспилотники": в чем суть скандала с "Байрактарами", которые напугали Москву

У армии России нет возможности противодействовать современным боевым дронам

Контракт Турции с Украиной обеспокоил Россию. Фото: коллаж "Сегодня"

28 октября на Донбассе украинские военные впервые применили турецкий беспилотник "Байрактар", который уничтожил ракетным ударом гаубицу так называемой "1-й Славянской бригады ДНР". Использование Украиной нового оружия вызвало напряжение в отношениях между Россией и Турцией. Сайт "Сегодня" выяснил, есть ли заинтересованность Анкары в конфликте Киева и Москвы.

Что Украина получила от Турции

В 2019 году Турция продала Украине 12 ударных дронов Bayraktar TB2 – это 2 комплекта по 6 летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним. Год спустя Киев заявил о заинтересованности в совместном производстве дронов на территории Украины, а осенью 2021-го ВСУ впервые применили "Байрактар" на Донбассе.

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На сегодняшний день у ВСУ есть 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Фото: Генштаб ВСУ

Что заявили в России

Обеспокоенность из-за нового вооружения ВСУ и недовольство поставками "Байрактаров" из Турции Россия выразила еще до атаки беспилотника по боевикам "ДНР".

В апреле текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал возмущение относительно контракта между Турцией и Украиной.

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"Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, а Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию и вечные воинствующие заявления киевского режима, и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что военная поддержка действий украинских силовиков на Донбассе идет вразрез с решением Совета Безопасности ООН, одобрившего Минские соглашения.

"Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия", – сказал Лавров.

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Сергей Лавров: "Это может плохо кончиться" / Фото: МИД России

Как отреагировала Турция

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продавала Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2 без каких-либо условий использования данного оружия, а сделка не направлена против России.

"Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка не против России", – подчеркнул он.

Чавушоглу также отметил, что в случае, если у России появится потребность в турецкой военной продукции, то Анкара обязательно заключит с ней сделку.

"Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать", – сказал министр.

После использования ВСУ "Байрактара" на Донбассе в октябре 2021 года, Турция в очередной раз подчеркнула, что не следует политизировать поставки оружия в Украину.

Глава турецкого МИДа после встречи в Риме с Сергеем Лавровым заявил, что после приобретения оружия в другом государстве, оно является собственностью этого государства. Это касается и беспилотников "Bayraktar".

"Если страна покупает их у нас или у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", – заявил Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу: "Байрактары" были произведены в Турции, но их использует Украина. Турцию нельзя обвинять". anna-news.info

Дипломат также отметил, что Турция в антитеррористических операциях часто сталкивается с фактами применения оружия, изготовленного в разный странах.

"Иногда, во время нашей борьбы с терроризмом, мы сталкиваемся с оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – подчеркнул министр.

Боится ли Турция Россию

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук считает заявление главы турецкого МИД вполне обоснованным. Об этом она заявила 5 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал замечание Украине – давайте не использовать фразу "турецкие "Байрактары", потому что это украинское оружие. Зачем он это сделал? Потому, что он опасается России? Нет, конечно! Потому что они нам лишь продают оружие, а используют его украинские войска", – объяснила Верещук.

Ирина Верещук: "Турция опасается России? Нет, конечно!" / Фото: Facebook

Она также призвала политиков, перестать манипулировать данной темой.

Беспилотники больше украинские, чем турецкие

С Верещук согласился и бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, также присутствующий на ток-шоу.

"Мало кто знает, что на многих "Байрактарах" стоят украинские двигатели ГП "Ивченко-Прогресс". Так что, это украинские беспилотники, которые находятся на службе украинской армии", – подчеркнул Аваков.

Арсен Аваков: "Это украинские беспилотники, которые находятся на службе украинской армии". Фото: aspi.com.ua

О том, что беспилотники, которыми вооружается ВСУ больше украинские, чем турецкие говорит "Сегодня" и военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня Украина не покупает беспилотники у Турции. Речь идет о совместном производстве "Байрактаров" на украинских предприятиях. На следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее", – говорит нам Жданов.

Олег Жданов: "Сегодня Украина не покупает беспилотники у Турции" / Фото: Facebook

Армия России боится "Байрактаров"

Политолог Вадим Карасев отмечает, что Россия искусственно политизирует ситуацию с "Байрактарами", опасаясь вооружения Украины современными технологическими средствами.

"У армии России сейчас нет возможности противодействовать "Байрактарам". Поэтому Москва пытается надавить на Турцию, чтобы она прекратила поставки. Однако поставок уже нет, Украина начала производство беспилотников", – говорит "Сегодня" Карасев.

Нужен ли Турции конфликт с Россией

Политолог также отмечает, что обвинение Кремля в том, что Турция якобы действует против России, беспочвенны и нелогичны.

"Анкара не заинтересована в конфликте с Москвой. В данном случае, Турция стремится занять лидирующее место на мировом рынке вооружения. Тем более сейчас "Байракатары" в тренде", – говорит эксперт.

Вадим Карасев: "Анкара не заинтересована в конфликте с Москвой. Россия искусственно политизирует ситуацию" / Фото: Facebook

Политолог отмечает, что, будучи членом НАТО, Турция покупает у России зенитно-ракетные комплексы "С-300" и "С-400".

"В НАТО такими сделками также не все довольны, но никто не обвиняет Турцию в том, что она будет использовать российское оружие против Альянса", – подытожил Карасев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинскую армию хотят вооружить американскими беспилотниками и отечественными роботами-разведчиками.

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