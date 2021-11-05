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Почему Аваков пошел войной на президента Зеленского

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
5 ноября, 17:30
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Впервые после отставки бывший глава МВД дал большое интервью
Аваков впервые выступил с резкой критикой Зеленского
Аваков впервые выступил с резкой критикой Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Арсена Авакова по праву называли "вечным министром". Ведь на должности главы Министерства внутренних дел он пробыл рекордные семь с половиной лет. Но в июле этого года всех потрясла новость о его внезапной отставке.

После ухода с поста Аваков не появлялся на ток-шоу и телеэфирах. В соцсетях он общался со своими подписчиками о жизни и делился, как отдыхает в Италии. Но спустя почти четыре месяца решил снова заявить о себе в программе Народ против с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" .

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Вернулся, чтобы дать ответ

Во время интервью экс-министр жестко критиковал президента, его окружение и фракцию "Слуга народа". Политик заявил, что последнее время чувствовал дискомфорт на рабочем месте из-за разногласий с Зеленским, признался, что к нему поступали просьбы "отмазать" от скандалов некоторых "слуг", а также выразил недовольство происходящим на заседаниях СНБО.

Политолог Вадим Карасев присутствовал в студии с и задавал свои вопросы Авакову. Говорит, что пауза, которую выдержал бывший силовик, вполне оправдана.

"Сразу после отставки не принято заявлять о своей позиции потому, что это может выглядеть как чувство обиды. Хотя Аваков дал понять, что никаких обид не было. Наоборот — он понимал, что корабль сбился с курса нужно что-то предпринимать. Если тебя президент не слышит, то лучше в этой ситуации подготовить другой корабль. За это время количество ошибок и не всегда продуманных решений со стороны команды Зеленского увеличилось. Количество недовольных действиями власти тоже увеличилось", — заметил Карасев.

Вадим Карасев сравнивает Арсена Авакова с кораблем, который взял новый курс / Скриншот
Вадим Карасев сравнивает Арсена Авакова с кораблем, который взял новый курс / Скриншот

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Снова в большую политику

Но речи экс-министра не стоит расценивать как попытку наконец-то выплеснуть все, что накипело. Это явная заявка на возвращение в большую политику, говорят эксперты.

"Аваков озвучил определенные "красные линии" для себя и своей команды. Но он публично напомнил, что остается активным игроком. Игроком, который, во-первых, имеет понимание происходящих в стране процессов. Во-вторых — свое видение этих действий. И, в-третьих, он не готов быть сторонним наблюдателем и собирается в том или ином формате активно участвовать в политических процессах в стране", — сказал в комментарии "Сегодня" политолог Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович: "Аваков заявил, что остается активным политическим игроком" / Скриншот
Игорь Рейтерович: "Аваков заявил, что остается активным политическим игроком" / Скриншот

Кто не со мной, тот против меня

Политолог также говорит о том, что, вероятнее всего, в своем новом статусе Арсен Борисович перейдет на сторону оппозиции. Тем более, что он намекал на объединение с другими заметными фигурами украинского политикума.

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С этим согласен политолог и доктор политических наук Игорь Петренко:

"Это может быть широкий формат, скорее всего, оппозиционного сорта. Однако надо понимать, что для того чтобы реализовать те амбиции, которые у него очевидно есть, Авакову нужно иметь большинство в парламенте. А даже те фамилии, которые он называл, вряд ли смогут дать ему кумулятивный эффект, который обеспечит эту возможность".

Игорь Петренко считает, что Аваков перейдет в оппозицию к власти / Скриншот
Игорь Петренко считает, что Аваков перейдет в оппозицию к власти / Скриншот

Большому кораблю — большое плавание

В вопросе о том, какие амбиции преследует бывший министр Аваков, эксперты сходятся в одном: он будет претендовать на должность не ниже той, которую занимал. Политолог Александр Лазарев объясняет:

"Может быть, он замахнулся на должность премьер-министра, что тоже вполне логично именно таким образом, который сформирован у Авакова и который сформируется. Но вряд ли при этой власти он планирует это делать. Потому, что если отдать исполнительную функцию в руки человека, который является не подконтрольным субъектом для действующей власти, это обернется полнейшим провалом всех их инициатив и перспектив".

Александр Лазарев говорит и высоких политических амбициях экс-министра / Фото: Скриншот
Александр Лазарев говорит и высоких политических амбициях экс-министра / Фото: Скриншот

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