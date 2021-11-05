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"Две прививки не спасли": Аваков дал совет антивакцинаторам

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
5 ноября, 12:29
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Аваков призвал всех вакцинироваться
Аваков переболел коронавирусом
Аваков переболел коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале Украина 24, рассказал, как переболел коронавирусом.

По его словам, болезнь прошла в легкой форме потому, что он был привит.

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"Хорошо себя чувствую, не так хорошо, как в юности, но хорошо. Всем хочу сказать, что у меня было 2 прививки, и благодаря этому, моя заражение этим вирусом, прошли в спокойной атмосфере. Несколько дней была температура, не приятно было. Поэтому, я всем хочу сказать: надо себя защитить и нужно вакцинироваться", – рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Аваков запостил фото себя на самоизоляции в Instagram и поделился подробностями, как проходит лечение.

Украинцы против тотальной вакцинации

На сайте президента Украины Владимира Зеленского растет число петиций с требованием прекратить принудительную вакцинацию от коронавируса, так как это нарушает права и свободы граждан. В частности, отмечается, что из-за обязательной вакцинации они лишены права на свободное передвижение и многие потеряли работу из-за отказа вакцинироваться.

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Митинги антивакцинаторов по Украине

  • В Киеве 3 ноября проходила акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму". Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.
  • В Запорожье противники вакцинации от COVID-19 митинговали под стенами облсовета. Люди также выступали против "медицинского эксперимента". Они не понимают, зачем вакцинироваться тем, кто имеет антитела к коронавирусу, и почему никто не несет ответственности за последствия, которые могут быть после вакцины.
  • В Харькове 3 ноября люди вышли на протест против COVID-вакцинации.

Отметим, что не все депутаты соблюдают карантинные ограничения. В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.

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