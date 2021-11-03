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"Пусть депутаты мокнут, мы действуем" – антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров
3 ноября, 08:55
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Протестующие перекрыли девять улиц
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Под стенами Верховной Рады 3 ноября митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Пусть депутаты идут своими ножками под дождем. Пусть депутаты мокнут, мы действуем", – говорят митингующие.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Перекрыты такие места:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая
  • ул. Парковая, 35.

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Протестующие отказываются давать комментарии представителям СМИ, так как, по их мнению, журналисты занимаются пропагандой вакцинации. Они требуют отмены карантинных ограничений и "принудительной" вакцинации.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Как защититься от коронавируса?

Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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