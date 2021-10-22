Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

"Пробило через две прививки": Аваков показал, чем лечится от COVID-19 (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 октября, 20:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аваков запостил фото с фруктами в Instagram
Аваков показал, как лечится от коронавируса
Аваков показал, как лечится от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

После сегодняшних слухов о болезни в СМИ экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил свой диагноз – коронавирус. Политик запостил фото себя на самоизоляции в Instagram и поделился подробностями, как проходит лечение.

"Читаю, про себя в интернете, что мол помираю от ковида. К счастью нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою) Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", – пишет Аваков.

Экс-глава МВД также рассказал, что в освободившееся из-за ковида время смотрит телевизор, пьет чай и читает книги.

Реклама

После получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.

На снимке видно, что Аваков закупился лимоном и имбирем.

"А это, на фото – мои помощники – витамины! Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке", – уточнил он.

Реклама

Подписчики пожелали Авакову скорейшего выздоровления .

В данный момент политик находится дома, на самоизоляции.

Отметим, что телеграм-канал Женщина с косой утверждает, что "форма заболевания политика средней тяжести" и Аваков заразился штаммом "Дельта

Реклама

Депутаты скрывают свои прививки

При этом Радуцкий не смог сказать, сколько сегодня вакцинировано народных депутатов.

"К сожалению, мы не смогли посчитать точное количество. Кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады при бывшем руководстве вообще не предоставил такой информации. На сегодня за нашими приблизительными подсчетами это где-то 60-65%", – заметил председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Украинцы против тотальной вакцинации

На сайте президента Украины Владимира Зеленского растет число петиций с требованием прекратить принудительную вакцинацию от коронавируса, так как это нарушает права и свободы граждан. В частности, отмечается, что из-за обязательной вакцинации они лишены права на свободное передвижение и многие потеряли работу из-за отказа вакцинироваться.

В стране ухудшается ситуация с коронавирусом

  • В Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости едва ли не каждый день. За прошедшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса, а умерли 546 украинцев.

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.

А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.

Ситуация с "короной" в Украине все хуже

  • Едва ли не каждый день в Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости. Например, за прошедшие сутки выявили 23 785 новых случаев коронавируса, а умерли 614 украинцев.
  • Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.
  • Политики тоже готовятся к борьбе с "короной" – в Раде хотят ввести жесткие ограничения для депутатов на карантине. Новые правила коснутся и журналистов.
  • А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.
  • Также мы писали, что депутатов вакцинируют прямо в Верховной Раде.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

114 486

заболело за неделю в Украине

+18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять