"Пробило через две прививки": Аваков показал, чем лечится от COVID-19 (фото)

Аваков запостил фото с фруктами в Instagram

Аваков показал, как лечится от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

После сегодняшних слухов о болезни в СМИ экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил свой диагноз – коронавирус. Политик запостил фото себя на самоизоляции в Instagram и поделился подробностями, как проходит лечение.

"Читаю, про себя в интернете, что мол помираю от ковида. К счастью нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою) Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов", – пишет Аваков.

Экс-глава МВД также рассказал, что в освободившееся из-за ковида время смотрит телевизор, пьет чай и читает книги.

Реклама

После получения положительного результата теста на коронавирусной инфекцией Аваков находится на самоизоляции.

На снимке видно, что Аваков закупился лимоном и имбирем.

"А это, на фото – мои помощники – витамины! Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке", – уточнил он.

Реклама

Подписчики пожелали Авакову скорейшего выздоровления .

В данный момент политик находится дома, на самоизоляции.

Отметим, что телеграм-канал Женщина с косой утверждает, что "форма заболевания политика средней тяжести" и Аваков заразился штаммом "Дельта

Реклама

Депутаты скрывают свои прививки

При этом Радуцкий не смог сказать, сколько сегодня вакцинировано народных депутатов.

"К сожалению, мы не смогли посчитать точное количество. Кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады при бывшем руководстве вообще не предоставил такой информации. На сегодня за нашими приблизительными подсчетами это где-то 60-65%", – заметил председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Украинцы против тотальной вакцинации

На сайте президента Украины Владимира Зеленского растет число петиций с требованием прекратить принудительную вакцинацию от коронавируса, так как это нарушает права и свободы граждан. В частности, отмечается, что из-за обязательной вакцинации они лишены права на свободное передвижение и многие потеряли работу из-за отказа вакцинироваться.

В стране ухудшается ситуация с коронавирусом

В Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости едва ли не каждый день. За прошедшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса, а умерли 546 украинцев.

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%. На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%.

А в начале сентября на тот момент еще спикер парламента Дмитрий Разумков повторно заболел ковидом.

Ситуация с "короной" в Украине все хуже