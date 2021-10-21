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Депутатов вакцинируют прямо в Верховной Раде

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 октября, 23:38
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Всем непривитым от коронавируса запретят входить в здание парламента
Скоро даже в ВР будут прививать от коронавируса / Коллаж "Сегодня"
Скоро даже в ВР будут прививать от коронавируса / Коллаж "Сегодня"

На следующей неделе в помещении парламента Украины будет работать центр вакцинации, где смогут привиться от коронавируса как депутаты, так и журналисты.

Об этом заявил председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире программы "Право на владу".

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Сначала голосование

"Со следующей пленарной недели в Верховной Раде будет работать постоянный пункт вакцинирования для депутатов, для работников ВР, для охраны и даже для журналистов – все, кто имеют право зайти в Верховную Раду, смогут провакцинироваться непосредственно в ВР", – заявил Редуцкий.

При этом вводятся ограничения на посещение здания парламента. Для всех, в том числе и председателя ВР, если он не привитый. Пройти можно будет только с сертификатом вакцинации, отрицательным тестом или справкой о выздоровлении.

Правда, все это заработает в случае позитивного голосования надрепов за постановление об усилении мер по борьбе с COVID-19.

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"Сегодня мы не успели проголосовать постановление, которое было в повестке дня. Надеемся, завтра (22 октября – Авт.) проголосуют. Во-первых, вход в Верховную Раду будет невозможен – не важно это депутат или помощник, или это руководитель Верховной Рады – если у него нет сертификата о прививке, он не может быть допущен в зал Верховной Рады. Потому что невозможно требовать от людей, если себе позволяешь что-то другое", – заметил Редуцкий.

Депутаты скрывают свои прививки

При этом Радуцкий не смог сказать, сколько сегодня вакцинировано народных депутатов.

"К сожалению, мы не смогли посчитать точное количество. Кто-то ссылается на врачебную тайну. Аппарат Верховной Рады при бывшем руководстве вообще не предоставил такой информации. На сегодня за нашими приблизительными подсчетами это где-то 60-65%", – заметил председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения.

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Ситуация с COVID-19

  • 21 октября стало понятно, что Черкасская область оказалась на пороге красной зоны карантина из-за коронавируса. COVID-ограничения там могут усилить уже с понедельника, 25 октября.
  • По состоянию на утро 21 октября в стране осталось только пять желтых зон карантина. Еще пять находятся в красной, а остальные – в оранжевой.
  • В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

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