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Депутатів вакцинують прямо у Верховній Раді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 жовтня, 23:38
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Всім нещепленим від коронавируса заборонять входити в будівлю парламенту
Скоро навіть в ВР будуть прищеплювати від коронавірусу / Колаж "Сьогодні"
Скоро навіть в ВР будуть прищеплювати від коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

Наступного тижня в приміщенні парламенту України буде працювати центр вакцинації, де зможуть зробити щеплення від коронавірусу як депутати, так і журналісти.

Про це заявив голова комітету ВР з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі програми "Право на владу".

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Спочатку голосування

"З наступного пленарного тижня у Верховній Раді буде працювати постійний пункт вакцинації для депутатів, для працівників ВР, для охорони і навіть для журналістів – всі, хто мають право зайти у Верховну Раду, зможуть провакцинуватися безпосередньо в ВР", – заявив Редуцький.

При цьому вводяться обмеження на відвідування будівлі парламенту. Для всіх, в тому числі і голови ВР, якщо він не щеплений. Пройти можна буде тільки з сертифікатом вакцинації, негативним тестом або довідкою про одужання.

Правда, все це запрацює в разі позитивного голосування надрепів за постанову про посилення заходів по боротьбі з COVID-19.

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"Сьогодні ми не встигли проголосувати постанову, яка була в порядку денному. Сподіваємося, завтра (22 жовтня – Авт.) проголосують. По-перше, вхід до Верховної Ради буде неможливий – не важливо це депутат, чи помічник, або це керівник Верховної Ради – якщо у нього немає сертифікату про щеплення, він не може бути допущений до зали Верховної Ради. Тому що неможливо вимагати від людей, якщо собі дозволяєш щось інше", – зауважив Редуцький.

Депутати приховують свої щеплення

При цьому Радуцький не зміг сказати, скільки сьогодні вакциновано народних депутатів.

"Ми не змогли порахувати точну кількість. Хтось посилається на лікарську таємницю. Апарат Верховної Ради при колишньому керівництві взагалі не надав такої інформації. На сьогодні за нашими приблизними підрахунками це десь 60-65%", – зауважив голова комітету ВР з питань охорони здоров'я.

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Ситуація з COVID-19

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